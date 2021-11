PSG prepara saída do técnico Pochettino e tenta convencer Zidane

Uma possível dança das cadeiras entre treinadores vem agitando o futebol europeu. Ainda sem convencer no Paris Saint-Germain, o argentino Mauricio Pochettino vem sendo procurado pelo Manchester United, que demitiu recentemente o norueguês Ole Gunnar Solskjaer. No entanto, o clube parisiense só liberará seu atual treinador caso consiga acertar com Zinedine Zidane, sem clube desde que deixou o Real Madrid ao fim da temporada passada. Segundo o diário espanhol As, o impasse é justamente convencer o campeão do mundo pela França em 1998 a assumir um trabalho no meio da temporada. Enquanto isso, a ida de Pochettino ao United segue “bloqueada”.

Black Friday Abril: Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Sem treinador desde a semana passada, quando a diretoria optou por romper com Solskjaer após 168 jogos, 91 vitórias, 37 empates, 40 derrotas e um aproveitamento de 61% dos pontos disputados, as buscas por treinadores se intensificaram em Old Trafford. Diego Simeone, do Atlético de Madri, e o próprio Zidane, ex-Real Madrid, foram especulados. No entanto, a possibilidade que mais atrai as partes envolvidas é de contar com Mauricio Pochettino, que fez sucesso no país pelo Tottenham.

Apesar dos bons resultados, as atuações do PSG de Neymar, Lionel Messi e Kylian Mbappé tem sido contestadas, o que pode favorecer a saída de Pochettino. Questionado sobre os rumores na véspera da partida contra o City, pela Liga dos Campeões, o argentino cometeu um lapso ao confundir os campeonatos francês e inglês. “Estou focado em fazer meu melhor, fui jogador do PSG, amo o clube e a torcida. É uma época incrível para estar neste clube, estamos competindo na Premier League com 11 pontos na frente…” Ele ainda disse que “os rumores estão aí e temos que conviver com eles”, alimentando ainda mais as especulações.

Porém, para o PSG liberar Pochettino, que tem contrato até 2023, ao Manchester United, o novo bilionário gostaria de ter a certeza de que contará com Zidane. Contudo, além de não ter em mente assumir um trabalho já em curso, o francês teme afetar sua relação com Marselha, sua cidade-natal e sede do Olympique de Marselha, grande rival do Paris e time que “Zizou” já declarou torcida, apesar de nunca ter atuado profissionalmente com a camisa azul celeste. Há meses, jornais europeus noticiam que o grande desejo de Zidane era assumir a seleção francesa, mas o título da Liga das Nações deu mais moral a Didier Deschamps, que deve se manter no cargo até a Copa do Catar.

O PSG viajou para a Inglaterra e enfrentará o Manchester City nesta quarta-feira, 24, pela Champions League. Clique aqui e saiba como assistir.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!