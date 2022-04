PSG planeja reformulação e define preço para vender Neymar

Recentemente, Neymar ironizou a reação de parte da torcida do Paris Saint-Germain, que vaiou o time mesmo com a conquista do título francês. “Eles vão se cansar de tanto vaiar, porque tenho mais três anos de contrato”, disse o atacante brasileiro à ESPN. O camisa 10, no entanto, não é mais peça imprescindível na capital francesa e já tem até valor de compra definido: 90 milhões de euros (cerca de 475 milhões de reais pela cotação atual), segundo informações da TV inglesa Sky Sports nesta quarta-feira, 27.

Contratado em 2017 por 222 milhões de euros, a transferência mais cara da história do futebol, Neymar renovou seu contrato no ano passado até 2025, apesar das frequentas idas e vindas com a torcida parisiense e de já ter declaro diversas vezes que chegou a se arrepender de ter saído do Barcelona.