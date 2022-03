PSG oferece maior salário do mundo para renovar com Mbappé

A novela que envolve Kylian Mbappé ganhou mais um capítulo nesta quarta-feira, 2. A meses do fim do contrato entre o atacante e o Paris Saint-Germain, que se encerra em 30 de junho, o clube francês tenta uma investida para manter a estrela no elenco e não permitir sua ida ao Real Madrid. Segundo o jornal Le Parisien, a oferta é de 50 milhões de euros (287 milhões de reais) anuais, além do pagamento de luvas de 100 milhões de euros (573 milhões de reais), o tornando o jogador mais bem pago do mundo.

O contrato oferecido é até junho de 2024 e permite o atleta de 23 anos negociar sua saída ao fim do combinado. Outra cláusula é a liberação do jogador para a disputa dos Jogos Olímpicos de 2024, marcados para Paris. O atual vínculo vai até junho deste ano, assim, Mbappé já pode assinar um pré-contrato gratuito com outro clube.

Se aceitar, o camisa 7 passa a receber valores superiores aos fechados na contratação que tirou o argentino Lionel Messi do Barcelona. O companheiro de equipe fechou com o PSG por 35 milhões de euros por temporada (cerca de 214 milhões de reais por ano).

Desejo do Real Madrid, o jovem astro francês ainda é pauta no clube espanhol. Segundo o jornal As, os merengues seguem confiantes no negócio e esperam contar com Mbappé para a próxima temporada.

Recentemente, segundo informação da rádio RMC, as chances do jovem destaque deixar Paris diminuíram. A notícia foi dada por Jérome Rothen, ex-jogador do clube, que afirmou que esquentaram as conversas para possível renovação. O comentarista da rádio argumentou ainda que o aspecto esportivo pode ser um fator, tendo em vista que o forte PSG conta com um forte elenco e um possível título da Liga dos Campeões pesaria a favor. Mesmo assim, o desfecho da novela tem maior chance de ser a saída do atleta.

O jornal catalão Sport também explicou que “mudou radicalmente o cenário” da negociação abrindo a possibilidade do estafe do jogador ouvir novamente uma oferta do PSG para uma renovação contrato e, até mesmo, uma transferência para o Liverpool, clube que visto com bons olhos pelo francês.

Com a camisa do PSG, o atacante tem 156 gols, sendo 24 deles nesta temporada. Além disso, o time ainda segue na luta pelo título da Liga dos Campeões, algo que faz parte do projeto bilionário.

