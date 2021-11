PSG estuda rescindir contrato de Sergio Ramos, que ainda nem estreou

O Paris Saint-Germain pode rescindir o contrato do zagueiro espanhol Sergio Ramos, 35 anos. A informação é do jornal francês Le Parisien. De acordo com a publicação, as lesões no joelho esquerdo e, posteriormente, na panturrilha, que impediram até aqui o reforço de estrear pelo novo clube, geram desconforto. O contrato de Ramos com os franceses vai até julho de 2023.

Assine e receba PLACAR em casa a partir de R$ 14,90/mês

“A confiança que alguns depositaram no defensor na altura da sua contratação, ou mesmo depois da lesão na panturrilha, já não é inabalável hoje. Tanto é que a opção de rescisão do contrato, embora não seja na agenda do dia, não é mais ficção científica. O PSG está começando a admitir que poderia estar errado”, afirmou o jornal.

Ramos não joga uma partida oficial desde maio, quando atuou pelo Real Madrid na derrota por 2 a 0 para o Chelsea, em Londres, pela semifinal da Liga dos Campeões. Depois disso, se despediu do clube espanhol sem mais entrar em campo.

“Sabíamos que ele tinha um problema. Vocês estão jogando o jogo da imprensa espanhola. Sabíamos de tudo. Sabemos o que está acontecendo”, minimizou Leonardo, diretor do clube.

O jogador foi anunciado pelo PSG em 8 de julho, após 16 temporadas no Real Madrid, para a nova era “galáctica” do clube, que trouxe nomes como o goleiro italiano Gianluigi Donnarumma e o atacante argentino Lionel Messi.

O zagueiro fez história com a camisa do Real conquistando quatro Liga dos Campeões, quatro Mundiais de Clubes e cinco Campeonatos Espanhóis. Além disso, jogou 671 partidas, marcando 101 gols, desde a chegada do Sevilla, na temporada 2005/2006.

No novo clube, chegou a ter a estreia cogitada para o fim deste mês, mas uma nova lesão atrapalhou os planos. O PSG volta a jogar nesta quarta-feira, contra o Red Bull Leipzig, pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!