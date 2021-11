PSG demonstra incômodo com convocações de lesionados Messi e Paredes

O Paris Saint-Germain demonstrou insatisfação pelas convocações do atacante Lionel Messi e do meio-campista Leandro Paredes pelo técnico Lionel Scaloni, da seleção argentina, para as partidas diante de Uruguai e Brasil, pelas Eliminatórias da Copa de 2022. Em entrevista ao jornal francês Le Parisien, o diretor Leonardo afirmou que o clube “não concordou” com a liberação dos atletas, ainda em recuperação de lesões, e pediu por ação da Fifa no caso.

“Não concordamos em deixar ir à seleção um jogador que, para nós, não está em condições físicas ou está em fase de reabilitação”, disse o dirigente brasileiro.

“Isso não é algo lógico para nós, e esses tipos de situações vão totalmente contra os combinados que os clubes têm com a Fifa”, completou.

Messi não entra em campo desde 29 de outubro, na vitória por 2 a 1 do PSG sobre o Lille, em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Francês. Na ocasião, foi substituído no início do segundo tempo.

Depois disso, o time ainda enfrentou o Red Bull Leipzig, na Alemanha, no último dia 3, e neste sábado, 6, o Bordeaux, pelo Campeonato Francês. Nesse ano, chegou a ter detectada uma contusão óssea no joelho esquerdo.

A situação de Paredes é ainda mais preocupante. O jogador não atua desde 25 de setembro, na vitória por 2 a 0 sobre o Montpellier, pela oitava rodada. Em toda a temporada, ele só jogou três partidas, sendo uma delas completa. O time, por sua vez, já chegou aos 18 jogos na temporada.

A projeção é para que a dupla não atue contra os uruguaios, em 12 de novembro, mas que sejam escalados para o confronto diante da seleção brasileira, no dia 16.

