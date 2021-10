PSG critica Real por assédio a Mbappé e retoma conversas por renovação

Atualizado em 7 out 2021, 10h16 - Publicado em 7 out 2021, 10h06

A novela envolvendo a saída de Kylian Mbappé segue ganhando novos capítulos. Em entrevista ao jornal L’Equipe, o diretor brasileiro Leonardo afirmou que há falta de respeito na postura do Real Madrid, apoiado por declarações dadas recentemente por Karim Benzema, o técnico Carlo Ancelotti e o presidente Florentino Pérez, que prometeu “novidades” sobre o caso em janeiro. As partes retomaram conversas para uma possível renovação de contrato.

“É uma falta de respeito que não podemos tolerar. Esta nova declaração é apenas a continuidade de um desrespeito ao PSG e ao Kylian, aliás. Na mesma semana, um jogador do Real Madrid, o então treinador e, agora, o presidente falam de Kylian como se já fosse um deles. Florentino Perez já havia falado sobre Kylian aos torcedores madrilenhos durante a semana. Repito: é uma falta de respeito que não pode ser tolerada”, disse.

“Já dura dois anos. Só me lembro que a janela de transferências acabou, que uma temporada está em andamento. Há jogos e o Real Madrid não pode continuar a agir desta forma. Que isso pare. Kylian é jogador do Paris Saint-Germain”, acrescentou.

Em entrevista ao mesmo jornal na última semana, Benzema afirmou não ter dúvidas de que Mbappé será jogador do clube espanhol em um futuro próximo. “Não sei quando, mas ele vai vir, é apenas uma questão de tempo. Ele mesmo disse isso”.

Ancellotti, por sua vez, citou que seria um prazer trabalhar com o jogador. Antes deles, o meio-campista Toni Kroos classificou publicamente a transferência como inevitável.

Curiosamente, a mãe do jogador, Fayza Lamari, falou um dia antes que já há conversas com o PSG para uma possível renovação de contrato. “Estamos discutindo a respeito de uma renovação e as coisas estão correndo bem. Até falei com Leonardo ontem (segunda-feira) à noite”, contou, em entrevista ao jornal Le Parisien.

“O Kylian precisa de estar satisfeito. Se ele estiver infeliz até é capaz de dizer que vai deixar de jogar. E ele nos diz isso muitas vezes. Com ele tudo pode mudar de um dia para o outro”, completou.

O contrato de Mbappé com o PSG termina em junho de 2022. Na temporada, ele marcou quatro vezes em 11 partidas. Recentemente, quebrou o silêncio em polêmica entrevista ao afimar haver uma “hierarquia” estabelecida que o faz correr para compensar um desgaste físico exagerado de Lionel Messi, principal contratação do clube e hoje com 34 anos, e também confessar ter criticado Neymar, mas que o problema foi controlado entre os dois.

