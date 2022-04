PSG conquista Campeonato Francês com golaço de Messi e vaias

Sem muita badalação, o Paris Saint-Germain conquistou o seu 10º título do Campeonato Francês neste sábado, 23. Diante do Lens, o empate em 1 a 1 foi o suficiente para a equipe parisiense ser campeão com quatro rodadas de antecedência.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Coube a Lionel Messi anotar o gol no jogo que deu o título para o PSG, aos 22 minutos da segunda etapa, com um belo chute de fora da área. O adversário ainda empatou com Jean, aos 42, mas o empate bastava para a equipe da casa sair como campeã da competição.

O PSG chegou aos 78 pontos e não pode mais ser alcançado pelo vice-líder Olympique de Marselha, que tem 62 e só tem mais cinco jogos para disputar.

Continua após a publicidade

Dentro do estádio, o título não foi muito festejado pela torcida, que vaiou os jogadores logo após o apito final. Os próprios atletas também pouco comemoraram a conquista assim que o jogo foi encerrado.

Por outro lado, a festa aconteceu no lado de fora do Parque dos Príncipes, com sinalizadores e muita comemoração da torcida organizada do clube, que tem criticado constantemente a direção do clube e boa parte do elenco.

Les images des supporters du PSG qui célèbrent le dixième titre du club, aux abords du Parc des Princes (📸 S. Mantey / L'Équipe)#PSGRCL pic.twitter.com/L4RGGjuyMb — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 23, 2022