PSG chega a acordo de renovação com Mbappé, diz jornal

A novela da extensão de contrato do atacante Kylian Mbappé com o Paris Saint-Germain pode estar mais próxima de um final feliz para o clube parisiense. Segundo informações divulgadas nesta quinta-feira,5, pelo jornal francês Le Parisien, Mbappé deve ficar no PSG por mais dois anos (até junho de 2024), com mais um ano opcional. O clube estaria disposto a pagar 50 milhões de euros (cerca de 264,34 milhões de reais) ao craque por temporada, mais 100 milhões de luva (cerca de 528,68 milhões de reais), o que faria dele o jogador mais bem pago do mundo.

O atual contrato de Mbappé com o PSG se encerra no fim de junho, portanto, daqui a menos de dois meses. Nos últimos meses, a novela de negociações para a renovação de contrato se arrastou entre as partes. O destino fortemente especulado pelos jornais era o espanhol Real Madrid, que há anos não esconde seu interesse.

Recém campeão do campeonato francês com o PSG com quatro rodadas de antecedência, o craque de 23 anos é o artilheiro do time e de toda o campeonato nacional na temporada. Soma vinte e três gols em 32 jogos. Em todas as competições são 35 gols e 19 assistências em 43 jogos.

Em março, o mesmo jornal havia publicado o desejo do PSG desembolsar a quantia milionária para manter o jogador no elenco. À época, o valor tornaria Mbappé o jogador mais bem pago do mundo. O valores são superiores aos fechados na contratação que tirou o argentino Lionel Messi do Barcelona, por exemplo. O companheiro de equipe fechou com o PSG por 35 milhões de euros por temporada (cerca de 214 milhões de reais por ano).

