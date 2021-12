PSG atualiza prazo de recuperação e Neymar pode voltar só em fevereiro

O Paris Saint-Germain divulgou nesta quarta-feira, 22, que Neymar deve demorar mais do que o previsto inicialmente pelo departamento médico do clube para retornar aos gramados. De acordo com a nova projeção, o atacante será liberado apenas na terceira semana de janeiro ou até mesmo em fevereiro. A atualização não deve comprometer a participação do brasileiro nas partidas diante do Real Madrid, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Neymar sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo durante partida vencida por 3 a 1 contra o Saint-Étienne, no último dia 28 de novembro, pelo Campeonato Francês. O atleta foi substituído logo após o lance e saiu chorando, retirado pelos médicos.

Um dia depois, o clube francês divulgou que exames realizados ainda na noite da partida constataram um entorse que obrigará o brasileiro a ficar de 6 a 8 semanas afastado. Ou seja, o camisa 10 só voltaria a jogar no início de 2021.

A jogada aconteceu aos 38 minutos do segundo tempo, quando o brasileiro tentou driblar Maçon, que deu um carrinho limpo no camisa 10. Neymar saltou, mas ao colocar o pé em campo novamente, torceu o tornozelo.

Na sequência, o brasileiro gritou de dores e começou a chorar. Depois de três minutos de atendimento médico, deixou o campo, na maca, e foi substituído pelo volante Ebimbe. Nesta temporada, Neymar fez 19 partidas, marcou cinco gols e deu sete assistências por PSG e seleção brasileira.

As partidas contra o Real estão marcadas para os dias 15 de fevereiro, em Paris, e 9 de março, em Madri. Na projeção mais pessimista, o primeiro jogo possível para Neymar seria no dia 5 de fevereiro, contra o Lille, pela 23ª rodada do Campeonato Francês.

