No verão europeu de 2017, Neymar chocou o mundo ao trocar o Barcelona pelo Paris Saint-Germain pela cifra recorde de 222 milhões de euros. O objetivo era claro: guiar a equipe francesa a sua primeira conquista da Liga dos Campeões. De quebra, naquela mesma temporada, o PSG ainda contratou um “coadjuvante de luxo”, a jovem revelação francesa Kylian Mbappé. Desde então, a dupla acumulou uma série de taças nacionais, dribles e golaços, mas decepcionou na missão principal, com cinco dolorosas eliminações na Champions, como a da tarde desta quarta-feira, 9, com derrota por 3 a 1, de virada, para o 13 vezes campeão Real Madrid.

Nesta temporada, o time impulsionado pela fortuna do Catar ainda ganhou mais uma estrela, a maior de todas, Lionel Messi. Nem assim, no entanto, conseguiu superar seu histórico de desilusões. O argentino desperdiçou um pênalti no jogo de ida e teve atuação discreta no Santiago Bernabéu. Mbappé brilhou com um gol em cada jogo, ambas com assistência do camisa 10 brasileiro, mas, assim como já havia ocorrido na histórica goleada por 6 a 1 diante do Barça dos próprios Neymar e Messi, na temporada 2016/2017, o time francês voltou a demonstrar falta de reação nos momentos adversos.

A melhor campanha do PSG de Neymar na Champions foi na temporada 2019/2020, definida sem a presença de público, em Portugal, no auge da pandemia de Covid-19. Com grandes atuações de Neymar contra Borussia Dortmund, Atalanta e RB Leipzig no mata-mata, o time só parou na decisão, em derrota por 1 a 0 diante do Bayern de Munique, em Lisboa.

No ano passado, novamente o PSG bateu na trave, eliminado pelo Manchester City nas semifinais. Nos outros anos, a decepção foi ainda maior, com Neymar fora por lesão. Na primeira oportunidade, com uma fratura no quinto metatarso (um osso da parte frontal do pé) que comprometeu também a sua atuação na Copa do Mundo da Rússia, Neymar ficou de fora do jogo de volta na eliminação para o Real Madrid nas oitavas.

No ano seguinte, com nova lesão no metatarso, também perdeu o duelo das oitavas contra o Manchester United, em nova eliminação do clube francês. Ao todo, Neymar soma 35 jogos e 20 gols pelo PSG na principal competição do continente, vencida por ele em 2015 pelo Barcelona.

Para a próxima temporada, o time deve perder Mbappé, e de graça, pois o contrato do astro francês se encerra em junho. Aos 30 anos, Neymar agora deve focar todas as suas atenções na disputa da Copa do Mundo, no Catar. Relembre abaixo as derrotas do PSG nas últimas cinco temporadas.

Temporada 2021/2022

PSG eliminado pelo Real Madrid nas oitavas de final (3 a 2 no agregado)

Neymar: 6 jogos; 0 gol

Temporada 2020/2021

PSG eliminado pelo Manchester City na semifinal (4 a 1 agregado)

Neymar: 9 jogos; 6 gols

Temporada 2019/2020

PSG eliminado pelo Bayern de Munique na final (1 a 0)

Neymar: 7 jogos; 3 gols

Temporada 2018/2019

PSG eliminado pelo Manchester United nas oitavas de final (3 a 4 no agregado)

Neymar: 6 jogos; 5 gols

Temporada 2017/2018

PSG eliminado pelo Real Madri nas oitavas de final (5 a 2 no agregado)

Neymar: 7 jogos; 6 gols