Protesto no CT do Flamengo tem ameaças e socos em carros de jogadores

A crise no Flamengo ganhou novos contornos nesta sexta-feira, 8, com um protesto de torcedores na porta do CT Ninho do Urubu, antes da chegada de jogadores e funcionários para o treino da manhã. O clima foi tenso, com ameaças a alguns jogadores, e com direito a tapas e socos nos carros de atletas que chegavam para trabalhar.

Segundo relato do ‘ge’, houve presença reforçada de policiais na porta do CT, e eles chegaram a usar spray de pimenta contra alguns torcedores. Uma pessoa foi presa por ter tentado tirar a arma da mão de um policial.

Os rubro-negros levaram caixões com a foto de alguns atletas, como o volante Willian Arão, o goleiro Diego Alves e o meia Diego Ribas. Nem todos os atletas foram criticados, porém. Nomes como o meia Arrascaeta e o volante João Gomes receberam elogios, enquanto o zagueiro David Luiz chegou a conversar com os torcedores rapidamente de dentro do carro.

Membros das organizadas levaram caixões com os rostos de Diego Alves, Diego Ribas e Willian Arão, simbolizando o fim da trajetória vitoriosa no Flamengo. pic.twitter.com/JSdPANfjlg — Central do Flamengo (@centraldofla) April 8, 2022

A crise na Gávea, disparada com a perda do Campeonato Carioca para o Fluminense, inclui ainda a dificuldade do técnico português Paulo Sousa de implantar seu estilo, a fase ruim de atletas históricos e o enfraquecimento político do presidente Rodolfo Landim e do vice de futebol Marcos Braz. Braz, aliás, que vinha sendo muito criticado nas últimas semanas, desmarcou na última quinta-feira uma reunião do elenco com torcedores organizados.

O Flamengo viaja ainda nesta sexta para Goiânia, onde enfrenta neste sábado, 9, o Atlético-GO, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

