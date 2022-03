Problema com Abramovich pode eliminar Chelsea da Champions

Em razão das sanções do governo britânico sobre o bilionário empresário russo Roman Abramovich, o Chelsea pode ser eliminado da Liga dos Campeões. Atual campeão do torneio, o clube inglês, que é de propriedade de Abramovich, tem um valor limite de 20 mil libras para gastar em viagens, considerado insuficiente para ir à França para enfrentar o Lille, na próxima quarta-feira, 16. Um W.O (Walk Over, termo inglês usado para designar uma vitória fácil do adversário no futebol) excluiria os Blues da edição.

Black Friday Abril: Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Prejudicado pelas medidas da Inglaterra, o Chelsea está impedido de realizar diversas movimentações como vender ingressos e mercadorias, renovar contratos e transferir atletas. O clube também não pode ser negociado para outro dono. O treinador alemão Thomas Tuchel se pronunciou sobre o assunto: “não sei se estou preocupado, mas estamos cientes da punição, e isso muda quase todo dia. Não podemos fazer muito sobre isso.”

O clube deve pedir uma licença especial ao governo do país, de acordo com o jornal britânico The Sun. Caso contrário, com 19 milhões de euros nos bancos (104 milhões de reais), o clube pode ir à falência em 17 dias.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!