Preterido por Tite, Vinícius Jr marca dois gols em vitória do Real Madrid

Preterido pelo técnico Tite na lista de atletas convocados para defender a seleção brasileira em jogos válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo em novembro, Vinícius Jr segue brilhando com a camisa do Real Madrid. Neste sábado, 30, o atacante foi o destaque na vitória por 2 a 1 da equipe espanhola contra o Elche pela competição nacional, com dois gols anotados.

O brasileiro abriu o placar para o Real, que atuou fora de casa, aos 22 minutos da primeira etapa e ampliou o marcador aos 28 minutos do segundo tempo. Milla diminuiu para os mandantes.

“Estou muito feliz com o que tenho feito desde o início da temporada e quero seguir assim até o final”, disse o jogador logo após a partida, em entrevista às redes sociais do clube.

O Real entra em campo novamente pela Liga dos Campeões no próximo dia 3 de novembro, contra o Shakhtar Donetsk. Pelo Espanhol, a equipe comandada por Carlo Ancelotti encara o Rayo Vallecano, no dia 6.

💬 @vinijr: “Estoy muy contento con lo que vengo haciendo desde el principio de la temporada y quiero seguir así hasta el final.”#ElcheRealMadrid pic.twitter.com/QbAJRvLnGU — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 30, 2021