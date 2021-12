O lateral direito Rafinha é o novo reforço do São Paulo para a temporada 2022. A confirmação foi feita pelo presidente do São Paulo, Julio Casares, na tarde desta segunda-feira, 20, na live do canal dos jornalistas Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi.

“Acabamos de assinar o contrato”, disse o presidente. O jogador de 36 anos acertou vínculo com o clube por um ano, com a possibilidade de renovação por mais um ano mediante ao aproveitamento e performance no clube.

“A condição técnica é importante e a liderança, também. Ele é um jogador que estará disponível no começo da pré-temporada. O Rafinha é atleta do São Paulo Futebol Clube”, afirmou Casares na live.

Rafinha tinha contrato com o Grêmio até o final do ano, foi mais um corte de custo do clube gaúcho, e não teve seu contrato renovado. Na live desta tarde, Casares exaltou a experiência do jogador e o acordo do clube com o atleta.

“O salário dele está completamente adequado ao orçamento. O contrato é de um ano e poderá seguir por mais um, com índices de aproveitamento e performance. Aí ele avança por mais um ano. É algo extremamente importante. Eu acredito muito nesse atleta”, completou o presidente.

