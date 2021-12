Presente de Natal! Quem são os medalhões livres no mercado

Em meio a enorme agitação do mercado da bola (clique aqui e saiba tudo sobre as transações), jogadores experientes sem contrato – os conhecidos medalhões no jargão do futebol – são boas alternativas com um menor custo financeiro. Tendo em vista que nesta sexta-feira, 24, comemora-se a véspera do Natal, equipes podem presentear o torcedor com um novo reforço.

PLACAR selecionou sete medalhões que iniciarão 2022 livres no mercado e podem ser o presente de natal do seu time. Confira:

Vágner Love

Aos 37 anos, Vágner Love ainda atrai atenções do mercado. Jogador que construiu carreira em mercados alternativas e boas passagens pelo Brasil, o atacante sempre balançou as redes por onde passou. Após dois anos no Kairat, do Cazaquistão, com 24 gols marcados em 51 jogos, ficará sem contrato no início de 2022.

Germán Cano

A carreira do centroavante Germán Cano demorou a deslanchar, é verdade. Porém, nas últimas quatro temporadas, o argentino encontrou as redes. Pelo Vasco, em 2020 e 2021, marcou 43 gols em 101 partidas. Sem acordo com o time carioca, ficará livre no mercado e atrai olhares de Fluminense, Fortaleza e Ceará.

Diego Souza

A versão goleadora de Diego Souza está atraindo possíveis destinos. 52 gols nos últimos dois anos fazem com que ele seja um dos mais artilheiros do país. Após ser rebaixado com o Grêmio, o atacante de 36 anos terá casa nova para a temporada de 2022.

Rodriguinho

Cerebral, o meio-campista de 33 anos não está fora do mercado. Após ser rebaixado com o Bahia, mudará de ares para 2022. Com passagens por ABC, Bragantino, América Mineiro, Corinthians, Grêmio, Al Sharjah-EAU, Pyramids-EGI e Cruzeiro, foi especulado no Santos.

Hernanes

Ídolo do São Paulo, Hernanes fica livre no mercado após uma passagem apagada pelo rebaixado Sport. Sofrendo com problemas físicos, o Profeta não marca um gol há duas temporadas. Com 36 anos, poderá ser contratado de maneira gratuita para o ano de 2022.

Diego Tardelli

O atacante de 36 anos entrou em campo 24 vezes nos últimos dois anos. Após se tornar figura da história do Atlético Mineiro, Diego Tardelli não conseguiu repetir as mesmas atuações e seu último clube foi o Santos, onde atuou 13 vezes e anotou apenas um gol. Está sem contrato para 2022.

Dedé

Sem entrar em campo desde 2019, Dedé é uma das apostas do mercado. Com 33 anos, o defensor treinou pelo Volta Redonda recentemente e vem de problemas judiciais com o Cruzeiro e está livre para buscar outro clube. As passagens do zagueiro pela seleção brasileira são um ponto positivo no currículo.

