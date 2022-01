Prêmio Puskás: conheça e reveja os gols dos três finalistas

A Fifa divulgou nesta terça-feira, 4, os três finalistas do Prêmio Puskás, oferecido pela entidade ao gol mais bonito da temporada. A escolha envolveu votação de grupo formado por ex-jogadores, ex-técnicos e personalidades influentes, além de participação direta do público pelo site do The Best.

Os três escolhidos foram o checo Patrick Shick, do Bayer Leverkusen, o argentino Erik Lamela, do Tottenham, e o iraniano Mehdi Taremi, do Porto.

O vencedor do prêmio que tem como atual ganhador o atacante do Totteham, Son, será anunciado em cerimônia no dia 17 de janeiro de 2022, em Zurique, na Suíça. Na ocasião, a entidade também entregará o prêmio de melhor jogador e jogadora da temporada, o The Best.

A lista tinha 11 pré-candidatos ao prêmio. Desde que foi criada em 2009, esta é segunda vez em que nem jogador, nem um time brasileiro são indicados – repetindo o feito 2017. Na temporada passada, o país foi representado pelo uruguaio Arrascaeta, jogador do Flamengo, pelo gol de bicicleta marcado em partida do Campeonato Brasileiro.

Contudo, quem levou o prêmio foi o sul-coreano Son, do Tottenham. O gol mais bonito da temporada veio para brasileiros em duas oportunidades: em 2011, com Neymar, então jogador do Santos, e 2015, com Wendell Lira, atualmente pro player de Fifa.

O gol marcado por Patrik Schick, em partida da Eurocopa 2020, em que ele percebe o goleiro adiantado e chuta com força de cobertura do meio de campo é considerado um dos favoritos.

Confira abaixo os autores e gols finalistas:

Erik Lamela – Tottenham

O gol de letra foi marcado em uma partida da Premier League em março, contra o Arsenal.

😱 We were all @sergio_regui after this went in

Erik Lamela’s sensational rabona goal has been voted the @premierleague Goal of the Season. Will it be good enough to win the Argentinian the FIFA #Puskas Award?@ErikLamela | @SpursOfficial | @Argentina pic.twitter.com/yl6i2RszD3

— FIFA.com (@FIFAcom) June 5, 2021