Prêmio Brasileirão 2021: seleção do campeonato tem seis do Atlético-MG

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou na noite desta sexta-feira, 10, a cerimônia do Prêmio Brasileirão 2021, com a entrega dos troféus aos melhores jogadores e jogadoras do Campeonato Brasileiro da série A na temporada, em evento na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Entre os 11 nomes que compõe a seleção masculina do Brasileirão, seis pertencem ao campeão Atlético-MG, três do Palmeiras, e um representantes de Flamengo, Internacional e Fortaleza. Além disso, o atacante atleticano Hulk foi eleito o melhor jogador da competição, e André, do Fluminense, recebeu o troféu de revelação.

A Seleção do Brasileirão foi formada por: Weverton (Palmeiras), Yago Pikachu (Fortaleza), Gustavo Gómez (Palmeiras), Júnior Alonso (Atlético-MG), Guilherme Arana (Atlético-MG), Edenilson (Internacional), Jair (Atlético-MG), Raphael Veiga (Palmeiras) e Nacho Fernández (Atlético-MG); no ataque, Michael (Flamengo) e Hulk (Atlético-MG). O técnico Cuca, do Galo, foi eleito como o melhor treinador do campeonato.

A #SeleçãoDoBrasileirão2021 tá montada! E aí, curtiu? Parabéns a todos os vencedores! Que timaço! pic.twitter.com/8Fjqvk7sTC — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) December 11, 2021

A escolha foi feita com base nos votos de 1.050 profissionais entre jornalistas, treinadores, capitães dos 20 clubes, integrantes das comissões técnicas das seleções (principal e base), delegados e oficiais de partidas.

Atenção: Só tem craque nessas fotos! Se liga nas Seleções do @Brasileirao e do @BRFeminino! ⚽️🇧🇷🏆 Fotos: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/QgL03xHOA0 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) December 11, 2021

Já a seleção do Brasileirão feminino foi: Luciana (Ferroviária), Bruna Calderán (Palmeiras), Erika (Corinthians), Agustina (Palmeiras), Yasmin (Corinthians), Julia (Palmeiras), Yngrid (Corinthians), Gabi Zanotti (Corinthians), Tamires (Corinthians), Bia Zaneratto (Palmeiras), Adriana (Corinthians); Técnico: Arthur Elias (Corinthians). A revelação foi Rafaela, do Grêmio, e a melhor jogadora foi Bia Zaneratto.

Essa é a Seleção do #BrasileirãoFemininoNeoenergia! Que time, hein! Que Seleção! pic.twitter.com/RTq0FkToEG — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) December 11, 2021

Entre os outros prêmios definidos na cerimônia, o de melhor jogador da competição ficou com o atleticano Hulk. Ele que chegou ao time no início do ano, se tornando peça-chave no elenco, também foi o artilheiro isolado do Brasileirão, com 19 gols. Por sua vez, o troféu de revelação do campeonato foi para André, 20 anos, meio campista do Fluminense. Já o prêmio de “Craque da Galera”, escolhido através de votação popular, ficou com dois atletas do Flamengo: Michael e Rayanne.

Você votou e aí estão os Craques da Galera de 2021! Parabéns, Michael e Rayanne 🇧🇷🏆⚽️ pic.twitter.com/ogPFPe3Ej4 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) December 11, 2021

Michael também faturou o prêmio de gol mais bonito, assim como Jay, da Ferroviária.

Os gols mais bonitos dos Brasileiros Masculino e Feminino foram do @Flamengo. Parabéns, Michael e Jay! 🤩⚽️🇧🇷 pic.twitter.com/EcscY0emtO — CBF Futebol (@CBF_Futebol) December 11, 2021

Na categoria que reconhece o trabalho da arbitragem, Bruno Arleu recebeu o prêmio de melhor arbitro, Fabrício Vilarinho e Guilherme Camilo o de melhores assistentes e Daniel Bins foi eleito o melhor VAR. A escolha foi feita com um júri específico da comissão especial de arbitragem.

