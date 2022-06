Premier League divulga calendário de 2022/23 — apertado pela Copa do Catar

A Premier League divulgou nesta quinta-feira, 16, o calendário da temporada 2022/23. A principal divisão inglesa começa no dia 5 de agosto, com o duelo entre Crystal Palace e Arsenal, e será interrompida por um mês devido a Copa do Mundo do Catar, entre novembro e dezembro. O retorno acontecerá no Boxing Day, no dia 26 de dezembro, e seguirá até o dia 28 de maio de 2023.

A próxima temporada europeia será atípica devido ao mundial, pela primeira vez realizado no fim do ano. As demais ligas ainda não divulgaram o calendário, mas devem seguir padrão semelhante ao adotado pelo inglês.

O atual campeão Manchester City estreia contra o West Ham, no dia 7 de agosto. Serão 16 rodadas até o campeonato ter paralisado, no dia 12 de novembro.

A Premier League também divulgou imagens da bola que será usada na competição. Segundo a organização, o design é inspirado na bola usada na primeira edição da competição, em 1992.

Inspired by the first #PL season, 30 years ago ⏪ The new 2022/23 Nike Flight #PL Ball. Out 15 July. pic.twitter.com/nhahTKCIQT — Premier League (@premierleague) June 16, 2022

Confira os confrontos da Premier League 2022/23 até paralisação:

5 de agosto (sexta-feira)

Crystal Palace x Arsenal

6 de agosto (sábado)

Fulham x Liverpool

Bournemouth x Aston Villa

Leeds x Wolverhampton

Leicester x Brentford

Newcastle x Nottingham

Forest Tottenham x Southampton

Everton x Chelsea

7 de agosto (domingo)

Manchester United x Brighton

West Ham x Manchester City

13 de agosto (sábado)

Arsenal x Leicester

Aston Villa x Everton

Brentford x Manchester United

Brighton x Newcastle

Chelsea x Tottenham

Liverpool x Crystal Palace

Manchester City x Bournemouth

Nottingham Forest x West Ham

Southampton x Leeds

Wolverhampton x Fulham

20 de Agosto (sábado)

Bournemouth x Arsenal

Crystal Palace x Aston Villa

Everton x Nottingham Forest

Fulham x Brentford

Leeds x Chelsea

Leicester x Southampton

Manchester United x Liverpool

Newcastle x Manchester City

Tottenham x Wolverhampton

West Ham x Brighton

27 de agosto (sábado)

Arsenal x Fulham

Aston Villa x West Ham

Brentford x Everton

Brighton x Leeds

Chelsea x Leicester

Liverpool x Bournemouth

Manchester City x Crystal Palace

Nottingham Forest x Tottenham

Southampton x Manchester United

Wolverhampton x Newcastle

30 de agosto (terça-feira)

Bournemouth x Wolverhampton

Arsenal x Aston Villa

Fulham x Brighton

Leeds x Everton

Leicester x Manchester United

West Ham x Tottenham

Crystal Palace x Brentford

31 de agosto (quarta-feira)

Southampton x Chelsea

Liverpool x Newcastle

Manchester City x Nottingham Forest

3 de setembro (sábado)

Aston Villa x Manchester City

Brentford x Leeds

Brighton x Leicester

Chelsea x West Ham

Everton x Liverpool

Manchester United x Arsenal

Newcastle x Crystal Palace

Nottingham Forest x Bournemouth

Tottenham x Fulham

Wolverhampton x Southampton

10 de setembro (sábado)

Bournemouth x Brighton

Arsenal x Everton

Crystal Palace x Manchester United

Fulham x Chelsea

Leeds x Nottingham Forest

Leicester x Aston Villa

Liverpool x Wolverhampton

Manchester City x Tottenham

Southampton x Brentford

West Ham x Newcastle

17 de setembro (sábado)

Aston Villa x Southampton

Brentford x Arsenal

Brighton x Crystal Palace

Chelsea x Liverpool

Everton x West Ham

Manchester United x Leeds

Newcastle x Bournemouth

Nottingham Forest x Fulham

Tottenham x Leicester

Wolverhampton x Manchester City

1 de outubro (sábado)

Bournemouth x Brentford

Arsenal x Tottenham

Crystal Palace x Chelsea

Fulham x Newcastle

Leeds x Aston Villa

Leicester x Nottingham Forest

Liverpool x Brighton

Manchester City x Manchester United

Southampton x Everton

West Ham x Wolverhampton

8 de outubro (sábado)

Bournemouth x Leicester

Arsenal x Liverpool

Brighton x Tottenham

Chelsea x Wolverhampton

Crystal Palace x Leeds

Everton x Manchester United

Manchester City x Southampton

Newcastle x Brentford

Nottingham Forest x Aston Villa

West Ham x Fulham

15 de outubro (sábado)

Aston Villa x Chelsea

Brentford x Brighton

Fulham x Bournemouth

Leeds x Arsenal

Leicester x Crystal Palace

Liverpool x Manchester City

Manchester United x Newcastle

Southampton x West Ham

Tottenham x Everton

Wolverhampton x Nottingham Forest

18 de outubro (terça-feira)

Bournemouth x Southampton

Arsenal x Manchester City

Brentford x Chelsea

Brighton x Nottingham Forest

Fulham x Aston Villa

Leicester x Leeds

Crystal Palace x Wolverhampton

19 de outubro (quarta-feira)

Newcastle x Everton

Liverpool x West Ham

Manchester United x Tottenham

22 de outubro (sábado)

Aston Villa x Brentford

Chelsea x Manchester United

Everton x Crystal Palace

Leeds x Fulham

Manchester City x Brighton

Nottingham Forest x Liverpool

Southampton x Arsenal

Tottenham x Newcastle

West Ham x Bournemouth

Wolverhampton x Leicester

29 de outubro (sábado)

Bournemouth x Tottenham

Arsenal x Nottingham Forest

Brentford x Wolverhampton

Brighton x Chelsea

Crystal Palace x Southampton

Fulham x Everton

Leicester x Manchester City

Liverpool x Leeds

Manchester United x West Ham

Newcastle x Aston Villa

5 de novembro (sábado)

Aston Villa x Manchester United

Chelsea x Arsenal

Everton x Leicester

Leeds x Bournemouth

Manchester City x Fulham

Nottingham Forest x Brentford

Southampton x Newcastle

Tottenham x Liverpool

West Ham x Crystal Palace

Wolverhampton x Brighton

12 de novembro (sábado)

Bournemouth x Everton

Brighton x Aston Villa

Fulham x Manchester United

Liverpool x Southampton

Manchester City x Brentford

Newcastle x Chelsea

Nottingham Forest x Crystal Palace

Tottenham x Leeds

West Ham x Leicester

Wolverhampton x Arsenal

