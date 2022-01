Pré-lista do Palmeiras no Mundial tem Dudu com a camisa 7 e Rony com a 10

O Palmeiras enviou à Fifa a primeira prévia da lista com 34 jogadores inscritos no Mundial de Clubes, nos Emirados Árabes Unidos, que tem início marcado para o próximo dia 3 de fevereiro. Os três reforços do time para 2022 foram incluídos na lista, já o atacante Luiz Adriano, que não faz parte dos planos do clube para a temporada, sequer foi pré-inscrito e perdeu a camisa 10 para Rony — que, por sua vez, “devolveu” a 7 ao ídolo Dudu, que vinha atuando com a 34.

Até o dia 24 de janeiro, o Palmeiras deverá reduzir a lista final a 23 atletas. A pedido do Verdão e de outros clubes que disputarão a competição, a Fifa abriu uma exceção no regulamento que permitiu que sejam incluídos novos atletas até o prazo limite, caso reforços sejam contratados.

Autor do gol que rendeu a taça da Libertadores, Deyverson aparece na pré-lista com a camisa 9. O clube ainda procura o “centroavante do Mundial” desejado pela comissão técnica de Abel Ferreira.

As três contratações anunciados pelo clube para a temporada foram inscritos nesta pré-lista. Rafael Navarro, atacante de destaque na última série B, aparece na lista com a camisa 29. O goleiro Marcelo Lomba com a 42 e o meia Eduard Atuesta ficou com a 20.

Atualmente participando da Copinha, sete jogadores da categoria sub-20 aparecem na pré-lista do Palmeiras. São eles o meia Fabinho, o lateral Vanderlan, os zagueiros Lucas Freitas e Michel, além do goleiro Mateus.

O Palmeiras estreia no torneio no dia 8 de fevereiro, às 13h30 (horário de Brasília), em jogo válido pelas semi-finais. O adversário do clube brasileiro será o vencedor do duelo entre Monterrey (México) x Al Ahly (Egito).

Confira a pré-lista do Palmeiras no Mundial de Clubes:

1 – Vinicius

2 -Marcos Rocha

3 – Renan

4 – Kuscevic Bejnamin

5 – Patrick de Paula

6 – Jorge

7 – Dudu

8 – Zé Rafael

9 – Deyverson

10 – Rony

11 – Wesley

12 – Mayke

13 – Luan

14 – Gustavo Scarpa

15 – Gustavo Gomez

19 – Breno Lopes

20 – Atuesta

21 – Weverton

22 – Piquerez

23 – Raphael Veiga

25 – Gabriel Menino

27 – Gabriel Verón

28 – Danilo

29 – Rafael Navarro

31 – Mateus

34 – Lucas Freitas

35 – Fabinho

37 – Michel

38 – Matheus Fernandes

40 – Alan Guimarães

41 – Giovani

42 – Marcelo Lomba

46 – Vanderlan

49 – Gabriel Silva

