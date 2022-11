Prazer, sou o Cast Futebol Clube

Olá! Sou o Cast FC. Um podcast veiculado no YouTube e em todas as plataformas de áudio para os apaixonados por esportes, especialmente o futebol. O Cast FC é um bebê de 4 meses de vida, que nasceu no Recife, mas bem precoce para sua idade.

Acho que é importante saberem quem eu sou, o idealizador e condutor do projeto. Meu nome é Rodrigo Raposo e, durante 15 anos, fiz parte do maior grupo de comunicação do país, o Grupo Globo. Comecei minha trajetória dentro da empresa como estagiário, segui até a reportagem, apresentação, ‬‬edição ‬e ‬narração. ‬Nessas ‬diversas ‬‬funções, ‬cobri ‬campeonatos ‬‬estaduais e brasileiros, Copa do Brasil, Libertadores, a Olimpíada Rio 2016, a Copa das Confederações 2013 e a Copa do Mundo 2014.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Meu início foi no rádio, em 2002, no Recife, onde trabalhei até minha entrada definitiva na TV, em 2008. Neste novo ciclo, estarei aqui com vocês e no Cast FC trazendo vários tipos de conteúdo, inclusive direto lá do Catar, com informações e curiosidades do primeiro Mundial no Oriente Médio. Serão conteúdos gravados e ao vivo que poderão curtir no YouTube e nas redes sociais do Cast FC!

Pra tocar esse desafio comigo, o time conta com pessoas especiais já que ninguém consegue nada na vida sozinho. O nosso trabalho é levar até vocês (sempre!) um produto de qualidade com conteúdos especiais.

O Cast FC surgiu no formato de entrevistas com personalidades do futebol. Tive a honra e o prazer de entrevistar astros como Vinícius Júnior, da Seleção e do Real Madrid, Joelinton, do Newcastle, da Inglaterra, e pessoas que fazem parte da história do esporte, como os ídolos Bebeto, Casagrande, Alex, Ricardo Rocha, Zico e Vagner Love, entrevistei treinadores supervencedores, como Givanildo Oliveira e Carlos Alberto Parreira, e também os folclóricos Carlos Kaiser, do documentário O Jogador de Futebol que Nunca Jogou, da Globoplay e Amazon Prime, e Flávio Caça-Rato.

Hoje, além das entrevistas, também temos uma programação com lives, repercutindo os jogos e os campeonatos, num programa tipo mesa-redonda. A programação do Cast FC é sempre às segundas e sextas, ao meio-dia, e às quartas, às 20h, com as entrevistas que são semanais. Neste período de jogos, teremos uma programação diária, com muito conteúdo de Copa e curiosidades do Catar. Temos também o nosso canal de cortes, com os melhores momentos das entrevistas.

Continua após a publicidade

Apresentados, você é nosso convidado de honra! A partir de agora, o Cast FC estará aqui em PLACAR e você poderá acompanhar toda a programação do canal! Por sinal, estar aqui é a realização de um sonho!

Acesse o Cast FC e fique à vontade para se informar, rir, se emocionar, elogiar, criticar e sugerir. É tudo feito pra vocês!

Desde já agradecemos!

Prazer, somos o Cast FC!

Nossas redes sociais:

Castfc (Youtube)

cast.fc (Instagram, TikTok e Kwai)

castfc10 (twitter)

*Esse conteúdo é um Informe Publicitário