O Palmeiras estreia no Mundial de Clubes da Fifa, nos Emirados Árabes Unidos, na terça-feira, 8, contra o vencedor do duelo entre Al Ahly (Egito) e Monterrey (México), que jogam no sábado, 5. E essas duas equipes vão para a competição depois de cederem, juntas, 17 jogadores para seleções na data-Fifa mais recente.

O clube africano, por exemplo, teve seis jogadores convocados para a seleção do Egito, que está na semifinal da Copa Africana de Nações, mais um para a Tunísia e outro para o Mali. Já no Monterrey, foram cinco os convocados pelo México para a disputa das Eliminatórias da Copa, mais dois para a Argentina, um para o Chile e outro para a Costa Rica. Veja a lista completa abaixo.

No caso do Al Ahly, todas as oito convocações foram para a Copa Africana de Nações, às vésperas do Mundial. No jogo de sábado, o clube deve contar com o retorno do lateral Ali Maâloul – que estava na seleção da Tunísia, eliminada nas quartas de final no último fim de semana – e do atacante Aliou Dieng, de Mali, também já fora da disputa.

No entanto, ainda são seis os jogadores cedidos à seleção do Egito, que disputará a semifinal do torneio na quinta-feira, 3, contra o anfitrião Camarões. Caso os “Faraós” avancem à final, marcada para o domingo, 6, os atletas irão desfalcar o Al Ahly na estreia do Mundial.

Vale destacar que a data limite para o clube egípcio e o mexicano inscreverem os atletas 3 de fevereiro – a Fifa remarcou o prazo de inscrição de jogadores para dois dias antes do início de cada equipe na competição.

Situação semelhante, mas um pouco menos delicada vive o Monterrey, que cedeu nove jogadores para a disputa das Eliminatórias da Copa. Foram convocados jogadores para quatro seleções, sendo cinco para o México, que faz seu último compromisso de fevereiro na quinta-feira, 3, contra o Panamá. A expectativa é de que o Monterrey esteja com o elenco completo para a estreia no sábado.

Jogadores do Al Ahly convocados:

Mohamed El-Shenawy (goleiro, Egito)

Akram Tawfik (zagueiro, Egito)

Ayman Ashraf (zagueiro, Egito)

Amr Al-Soleya (meio-campo, Egito)

Hamdi Fathi (meio-campo, Egito)

Mohamed Sherif (atacante, Egito)

Ali Maâloul (lateral, Tunísia)

Aliou Dieng (meio-campo, Mali)

Jogadores do Monterrey convocados:

Esteban Andrada (goleiro, Argentina)

César Montes (zagueiro, México)

Héctor Moreno (zagueiro, México)

Sebastián Vegas (zagueiro, Chile)

Jesús Gallardo (lateral, México)

Luis Romo (meio-campo, México)

Maximiliano Meza (meio-campo, Argentina)

Rogelio Funes Mori (atacante, México)

Joel Campbell (atacante, Costa Rica)

