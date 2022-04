Portuguesa-RJ x Corinthians: onde assistir à Copa do Brasil nesta quarta

Nesta quarta-feira, 20, o Corinthians vai ao estádio do Café, em Londrina, enfrentar a Portuguesa-RJ, pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida está marcada para às 21h30 (de Brasília) e será transmitida pela TV Globo, SporTV e Premiere.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

O Timão vem de três vitórias consecutivas na temporada, a última delas contra o Avaí por 3 a 0. O técnico português Vitor Pereira tem adotado uma espécie de rodízio de aproveitamento dos jogadores. A escalação ainda não foi confirmada, mas deve contar com a volta do lateral Fagner, que estava suspenso.

Já a Lusa Carioca chegou até aqui após superar o Sampaio Corrêa-MA e vem de empate sem gols contra o São Bernardo, pela Série D.

Apesar de ter o mando de campo, a a equipe não pôde jogar em seu estádio, o Luso Brasileiro, por possuir apenas cinco mil lugares. A CBF exige que, nesta fase da Copa do Brasil, as partidas sejam realizadas em estádios com no mínimo 10 mil lugares e, por isso, o jogo foi remarcado para o estádio do Café, no Paraná.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quarta-feira:

Campeonato Brasileiro

19h30

Flamengo x Palmeiras – Premiere

Continua após a publicidade

Copa do Brasil

19h

Goiás x Red Bull Bragantino – Premiere

Atlético-MG x Brasiliense – SporTV e Premiere

Fortaleza x Vitória – SporTV, Premiere

Tocantinópolis-TO x Athletico-PR – SporTV e Premiere

19h30

Coritiba x Santos – SporTV e Premiere

Juventude x São Paulo- Amazon Prime

21h30

Tombense-MG x Ceará – Globo (MG), SporTV e Premiere

Portuguesa-RJ x Corinthians – Globo, SporTV e Premiere

Ceilândia-DF x Botafogo – SporTV, Premiere

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!