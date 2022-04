Portuguesa conquista acesso e voltará à elite do Paulista após 8 anos

A Portuguesa está de volta à primeira divisão do Campeonato Paulista. Na tarde deste sábado, 9, com quase 13 mil torcedores no Canindé, a Lusa ficou no empate em 1 a 1 com o Rio Claro, pela semifinal da Série A2, e confirmou o seu retorno à elite do futebol paulista.

O empate foi suficiente para a Lusa conseguir o seu principal objetivo, porque a equipe já havia vencido o jogo de ida, em Rio Claro, por 1 a 0. O time comandado por Sérgio Soares saiu na frente com Gustavo França, na primeira etapa, enquanto o Galo Azul empatou com Bruno Moraes.

É DA PORTUGUESA!

Gustavo França bate cruzado e coloca a Lusa na frente do marcador.#FutebolPaulista #PaulistaoA2 pic.twitter.com/HlHcDftIwP — Paulistão (@Paulistao) April 9, 2022

Fora da primeira divisão do estado desde quando foi rebaixada, em 2015, a Portuguesa conquistou o acesso com uma campanha irretocável. Depois de terminar a primeira fase com a melhor campanha, com 71% de aproveitamento, a equipe do Canindé passou pelo Primavera, nas quartas de final, com duas vitórias por 1 a 0. Na semifinal, contra o Rio Claro, repetiu a dose no jogo de ida e segurou o empate em 1 a 1 na volta. Até o momento, a Lusa sofreu apenas uma derrota em 19 jogos.

Com o acesso garantido, a Portuguesa agora aguarda o vencedor do confronto entre Oeste e São Bento para saber contra quem disputará o título da Série A2 do Campeonato Paulista.

VOLTAAAAAMOOOOS!!!! ❤️💚 A Lusa está de volta à primeira e principal divisão paulista! Com o apoio e a torcida de todos vocês, conquistamos esse acesso! E não vamos parar por aí, contamos com vocês novamente, mas agora, em busca da taça do campeonato! ❤️💚#SomosLusa #Voltamos pic.twitter.com/WYgitCDtsi — Portuguesa (😷) (@Lusa_Oficial) April 9, 2022

Primeiro acesso desde a derrocada

O feito conquistado neste sábado simboliza um momento de esperança para a Portuguesa. Afinal, é o primeiro acesso do clube desde a derrocada no início da década passada. Em 2013, a Lusa também subiu da Série A2 para a elite do futebol paulista. No fim daquele ano, entretanto,o clube iniciou um dos piores momentos de sua história, quando a equipe foi rebaixada no Campeonato Basileiro devido à escalação irregular do atacante Héverton.

Desde então, a Portuguesa sofreu com quatro rebaixamentos, sendo três deles no Campeonato Brasileiro e um no Campeonato Paulista. Neste período, chegou a ficar sem divisão nacional em algumas temporadas. Além disso, o clube viu a situação financeira piorar ainda mais, acumulando dívidas milionárias. A única conquista nos últimos anos foi o título da Copa Paulista, em 2020.