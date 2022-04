O Brasil conheceu na tarde desta sexta-feira, 1º, os três primeiros adversários que vai encarar na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022, que acontecerá entre 21 de novembro e 18 de dezembro no Catar. No grupo G, ao lado de Sérvia, Suíça e Camarões, não há inicialmente nenhuma grande pedreira pelo sonho do hexacampeonato. O caldo pode engrossar, porém, já a partir das oitavas de final com um encontro com Portugal ou Uruguai. PLACAR projetou o possível caminho da seleção dirigida por Tite até a decisão.

Apesar de não ter grandes feitos, é bom lembrar que Suíça e Sérvia conseguiram classificações diretas nas Eliminatórias europeias e, consequentemente, empurraram Itália e Portugal para a repescagem.

Os sérvios se classificaram de forma invicta, com seis vitórias e dois empates, um aproveitamento de 83,3% dos pontos disputados, enquanto os suíços com cinco vitórias e três empates, também invictos, mas com média inferior de pontos: 75%.

A estreia brasileira ocorre em 24 de novembro, diante da Sérvia. Quatro dias depois, em 28 de novembro, a seleção encara a Suíça. Por fim, encerra a primeira fase diante de Camarões no dia 2 de dezembro.

Oitavas de final

Caso confirme a classificação, o Brasil terá como primeiro adversário na fase de mata-mata um dos quatro integrantes do grupo H: Portugal, Gana, Uruguai e Coréia do Sul. Os favoritos, logicamente, são Portugal e Uruguai. Se passar em primeiro, joga no dia 5 de dezembro. Se for em segundo, no dia 6.

Quartas de final

Passando adiante, nove seleções podem ser adversárias do Brasil nas quartas. Elas sairão dos grupos E e F: Espanha, Costa Rica ou Nova Zelândia (que disputarão a repescagem), Alemanha e Japão, pelo grupo E, e Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia, pelo grupo F. Destes, os favoritos são Espanha, Alemanha e Bélgica. Se chegar até aqui, o Brasil atuará nos dias 9 ou 10 de dezembro.

Semifinal (favoritos)

Para uma eventual semifinal, há 20 seleções no caminho – quatro a mais pelas respecagens que definirão mais duas vagas. O cruzamento será com integrantes dos grupos A, B, C e D que tem Holanda, Inglaterra, Argentina e França como principais candidatas. O jogo acontecerá no dia 13 ou 14 de dezembro.

Veja os grupos da competição:

GRUPO A

Catar

Equador

Senegal

Holanda

GRUPO B

Inglaterra

Irã

Estados Unidos

Escócia, País de Gales ou Ucrânia

GRUPO C

Argentina

Arábia Saudita

México

Polônia

GRUPO D

França

Austrália, Emirados Árabes ou Peru

Dinamarca

Tunísia

GRUPO E

Espanha

Costa Rica ou Nova Zelândia

Alemanha

Japão

GRUPO F

Bélgica

Canadá

Marrocos

Croácia

GRUPO G

Brasil

Sérvia

Suíça

Camarões

GRUPO H

Portugal

Gana

Uruguai

Coréia do Sul

