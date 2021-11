Portugal e Itália caem na mesma chave e ao menos um não vai ao Catar

Foram definidas as chaves da repescagem europeia da Copa do Mundo de 2022, com as duas principais favoritas na mesma chave: Itália e Portugal. Ao menos uma das últimas campeãs do continente estará fora do Mundial no Catar. Caso ambas vençam as suas semifinais, a decisão entre elas será realizada em solo português. A repescagem acontece em março do ano que vem.

A repescagem, que costuma ser repleta de drama e tensão, tem um novo formato: dividida por sorteio em três grupos de quatro equipes, com “play-offs” (semifinais e finais) em jogos únicos. Ou seja, para estar na Copa do Catar, os participantes terão de vencer os dois jogos que disputarem.

Por terem feito campanhas melhores na fase de grupos, na qual terminaram em segundo em seus grupos, Portugal, Escócia, Itália, Rússia, Suécia e País de Gales foram cabeças-de-chave (portanto, não poderiam se enfrentar no primeiro jogo) e farão a sua semifinal em casa, enquanto Turquia, Polônia, Macedônia do Norte, Ucrânia, Áustria e República Checa serão vistantes.

O sorteio, porém, colocou italianos e portugueses no mesmo grupo. O atual campeão europeu abre o playoff diante da Macedônia do Norte, enquanto Portugal encara a Turquia. A Itália já ficou fora da última edição do Mundial, em 2018, ao perder a última repescagem para a Suécia.

Nas outras chaves, o sorteio definiu que serão mandantes na final quem passar de País de Gales x Áustria, no grupo A, e de Rússia x Polônia no grupo B.

Os cruzamentos:

Grupo A

Escócia x Ucrânia

País de Gales x Áustria

Grupo B

Rússia x Polônia

Suécia x República Checa

Grupo C

Itália x Macedônia do Norte

Portugal x Turquia

🏆 2022 World Cup play-off draw ✅ Which fixture are you most looking forward to? 🤩#WCQ pic.twitter.com/E6Vg76tbxD — European Qualifiers (@EURO2024) November 26, 2021