Porto vence Benfica e é campeão português

Neste sábado, 7, o Porto venceu o Benfica por 1 a 0, em pleno Estádio da Luz, e conquistou de maneira antecipada o título do Campeonato Português.

Na liderança da competição com boa vantagem sobre o vice-líder Sporting, a equipe comandada por Sergio Conceição poderia até empatar a partida contra os Encarnados. Ainda assim, com gol do lateral-esquerdo Zaidu Sanusi, aos 48 minutos da segunda etapa, o Porto venceu o duelo e pôde levantar a taça na casa do rival.

Com a vitória, a equipe chegou a 88 pontos. O Sporting, que aparece na sequência, chega no máximo a 85 se vencer os seus dois jogos que restam.

Assim, o Porto conquistou o seu 30° título de Campeonato Português, diminuindo a vantagem para o próprio Benfica que é o maior campeão da competição com 37 taças conquistadas. O Sporting, que venceu o torneio na temporada passada, tem 19 títulos