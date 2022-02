Por título inédito, Palmeiras e Athletico jogam Recopa ‘escondida’

Athletico-PR e Palmeiras fazem nesta quarta-feira, 23, a primeira partida da decisão da Recopa Sul-Americana, às 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada. O torneio marca o encontro dos campeões da Sul-Americana e Libertadores da temporada anterior e premia o campeão com 8 milhões de reais.

Sem grande repercussão, escondido em meio a outros torneios e com controversa transmissão exclusiva do pay-per-view da Conmebol TV – o serviço pago só pode ser adquirido por assinantes de Sky, Claro e DirecTV Go -, o que acalenta a final é a busca pelo título inédito das equipes. Quem levar, terá novo troféu em sua galeria.

Vivendo bom início de temporada, o Palmeiras chega à disputa com um peso: o vice-campeonato do Mundial de Clubes. No entanto, a boa campanha no início do Campeonato Paulista ameniza a perda recente.

Do outro lado, o Athletico chega à decisão descansado e embalado. Utilizando muitos jovens no Paranaense, a campanha é boa e o time principal está preservado para o primeiro grande teste de 2022.

🏆 Todas as finais da CONMEBOL #Recopa! @AthleticoPR e @Palmeiras começam nesta quarta a disputa por um campeão inédito. Continua após a publicidade ⭐ ¡Todas las finales de la CONMEBOL #Recopa! #AthleticoPR y #Palmeiras comienzan este miércoles una final inédita. pic.twitter.com/ThvkMnJgD9 — CONMEBOL Recopa (@ConmebolRecopa) February 22, 2022

Apesar de não se tratar de um campeonato com grande relevância, levantar o troféu significa um título inédito para ambos os lados. Bicampeão da Sul-Americana, o Athletico disputou o torneio em 2019, contra o River Plate. Na ocasião, em casa, venceu o jogo de ida pelo placar mínimo, mas foi batido por 3 a 0 na Argentina e ficou com o vice.

O Palmeiras, que conquistou a Libertadores três vezes, vai para a segunda disputa. Após ganhar a maior competição de clubes do continente em 1999, não pôde participar da Recopa do ano seguinte, pois o torneio não estava sendo disputado. Já na edição passada, quando lutou pelo troféu, perdeu para o Defensa y Justicia, da Argentina, nos pênaltis.

Desse modo, uma competição enfraquecida ganha um toque a mais de relevância pela possibilidade de título inédito. Quem perder, pode embalar a temporada já aliviado por uma conquista nesta temporada.

