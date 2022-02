Por sonho inédito, Al Hilal aposta em brasileiro que já arrasou o Chelsea

O Al Hilal, da Arábia Saudita, é o claro azarão na semifinal do Mundial de Clubes desta quarta-feira, 9, a partir das 13h30, contra o poderoso Chelsea, da Inglaterra. Mas o time asiático tem como trunfo para chegar à decisão pela primeira vez um brasileiro que já “machucou” bastante os azuis de Londres. Matheus Pereira, 25 anos, tem no currículo números arrasadores contra o rival e uma vitória épica, na qual ele deu um verdadeiro show.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Foi na temporada 2020/21, quando o meia nascido em Belo Horizonte defendia o West Bromwich Albion na Premier League. No primeiro turno, na casa do West Brom, houve empate por 3 a 3, com Matheus contribuindo com uma assistência. E no segundo, em pleno estádio de Stamford Bridge, veio a exibição do brasileiro: dois gols e duas assistências em um triunfo maiúsculo contra os mandantes, por 5 a 2.

Como não poderia ser diferente, Matheus Pereira foi escolhido o melhor em campo daquela partida. Ele terminou a temporada com 11 gols e seis assistências na Premier League, líder do West Brom em ambos os quesitos, e foi um dos destaques individuais do campeonato naquele ano. Apesar disso, o time terminou em penúltimo lugar e foi rebaixado para a segunda divisão.

Com a queda do West Brom, o esperado era que o brasileiro se mantivesse na elite do futebol inglês jogando por um time melhor – mas ele acabou atraído pelos milhões de dólares do Al Hilal. O time saudita desembolsou uma quantia não revelada para ficar com o meia, apostando nele para substituir o ídolo italiano Sebastian Giovinco, que estava deixando o clube.

No Al Hilal, Matheus rapidamente se tornou um dos principais atletas da equipe. Atuando solto atrás do centroavante, o meia canhoto e habilidoso é o grande criador de jogadas do time, servindo os pontas Marega e Al-Dawsari e o atacante Ighalo. Na partida das quartas de final do Mundial, uma goleada por 6 a 1 sobre o Al Jazira, dos Emirados Árabes, ele fez um gol e deu uma assistência.

Sem nunca ter jogado em seu país natal – mudou-se cedo para Portugal e foi revelado no Sporting, de Lisboa, em 2014 -, Matheus Pereira não é conhecido do grande público brasileiro. Mas se ele repetir o que já fez em 2021 e voltar a brilhar contra o favoritismo do Chelsea, esse “anonimato” estará com os dias contados.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!