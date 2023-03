Por que torcedores do Cruzeiro se revoltaram com o novo mascote Raposão

O Cruzeiro anunciou nesta quinta-feira, 23, a mudança de visual dos mascotes Raposão e Raposinha. As alterações que deram aos personagens novo formato do rosto, corpo e cor revoltaram parte da torcida e provocaram diversas manifestações nas redes sociais. Durante a tarde, integrantes da Máfia Azul, tradicional organizada do Cruzeiro, protestaram em frente a Toca da Raposa II, o centro de treinamentos do clube, com palavras de ordem contra Ronaldo Fenômeno, sócio majoritário da SAF do clube.

“O consumidor do clube, que sou eu e você, no mínimo deveria ter sido consultado. Podem ter pagado o quanto for pelo clube, mas ele continua sendo nosso!”, iniciou dizendo a organizada, em um comunicado.

"RONALDO GORDÃO, DEVOLVE O RAPOSÃO" É isso mesmo: A torcida do Cruzeiro tá protestando por causa de mudanças no mascotepic.twitter.com/G6oPtd7bpC — Última Divisão (@ultimadivisao) March 23, 2023

A mesmo publicação também questiona se o próximo passo da gestão será a alteração do símbolo do clube, a exemplo da polêmica mudança realizada no Valladolid, da Espanha, agremiação que Ronaldo detém 80% das ações desde 2018.

“Qual o próximo passo, mudar as cores, o escudo?! O cara que teve essa estúpida ideia deveria ser demitido imediatamente, sem direito a ser escutado”, acrescentam os torcedores.

Na ocasião, o novo design do escudo criado em 1928 fez com que o ex-jogador precisasse enviar uma carta aos torcedores explicando as modificações. A justificativa dele foi de que a mudança ajudaria o clube espanhol a caminhar “em direção ao futuro”.

O motivo da revolta cruzeirense agora é o mesmo: a mudança repentina da SAF sem aval dos torcedores. Criado em 2003, o Raposão completa 20 anos de existência. Raposinho, por sua vez, foi criado em 2008 e completa seu 15º aniversário.

Em provocação à mudança e ao recebimento negativo da torcida cruzeirense, o Atlético Mineiro publicou uma foto de seu mascote, enaltecendo o “Galo Doido”. Nos comentários, a torcida atleticana provocou o novo mascote dos rivais.

No Twitter, outros torcedores também ironizaram dizendo que os mascotes haviam realizado harmonização facial, procedimento estético que reúne técnicas como preenchimento, aplicação de botox e bioetimuladores de colágeno para realçar os traços do rosto.

Sobre os novos mascotes, o clube diz que “a mudança os deixa com um visual mais próximo a raposas e abre a possibilidade para ampliar ativações junto ao torcedor e as diversas marcas”.

A inspiração para as mudanças, segundo o Cruzeiro, foi em uma raposa-vermelha, de pelagem dourada-alaranjada e o Raposinho em uma raposa-anã, com pelos mais escuros. Os mascotes foram desenhados pelo artista mineiro Camaleão, com referências do mascote original, criado em 1945.

O Cruzeiro passa por dificuldades na temporada. A equipe foi eliminada pelo América Mineiro na semifinal do estadual e contratou o português Pepa para o lugar do uruguaio Paulo Pezzolano, que pediu demissão.