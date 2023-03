Por que o Palmeiras paga mais por Artur do que ganhou para vendê-lo

O Palmeiras está próximo de anunciar a contratação de Artur, junto ao Red Bull Bragantino. Revelado pelo próprio Verdão, o meia-atacante de 25 anos foi vendido para a equipe do interior paulista em 2020, por 6 milhões de euros (27 milhões de reais à época). Em Bragança Paulista (SP), se destacou e valorizou seu passe. Três anos depois, Artur retorna ao alviverde, custando 9 milhões de euros, equivalente a 50 milhões de reais.

Natural de Fortaleza (CE) Artur chegou ao Palmeiras em 2015, aos 17 anos, vindo da base do Ceará. Destaque nas categorias inferiores, foi promovido em 2016, ano em que fez parte do grupo campeão brasileiro. Sem receber muitas chances, passou sua segunda temporada profissional emprestado ao Novorizontino e ao Londrina. No clube paranaense, se destacou na Série B, o que o credenciou ao retorno para o Verdão. Porém, em 2018, as chances foram poucas, apesar de ter feito parte de mais um título do Brasileirão.

Emprestado mais uma vez, brilhou no Bahia, em 2019, com dez gols e nove assistências. Sem garantia de espaço em mais um retorno para o Palmeiras, atraiu o Red Bull Bragantino, que desembolsou seis milhões de euros pelo atacante.

Canhoto, habilidoso e referência técnica no Massa Bruta, somou 38 gols e 32 assistências em 170 jogos. Tamanho o destaque, Artur foi convocado pela seleção brasileira e teve o nome ligado a times do exterior, mas acabou acertando seu retorno aonde tudo começou.

Segundo apuração do jornalista Felipe Facincani, de PLACAR, o Palmeiras pagará 8 milhões de euros e mais 1 milhão de bônus por metas. O atacante ainda não foi anunciado, mas em breve deve realizar exames médicos e ser apresentado pelo Verdão.