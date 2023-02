Por que o Palmeiras desistiu de contratar Andrey Santos

Após ficar próximo do acerto, o Palmeiras desistiu de contratar Andrey Santos junto ao Chelsea. A negociação pelo empréstimo do volante de 18 anos, que esteve próxima de ser concluída, fracassou por causa de exigências do time inglês que não foram aceitas pelos paulistas. Assim, a jovem promessa deve ser emprestada para outro clube, tendo em vista a necessidade de jogar mais para adquirir o visto de trabalho no Reino Unido e poder entrar em campo futuramente pelo time de Londres. Já o alviverde segue pouco ativo no mercado.

De acordo com informações divulgadas pelo ‘ge’, as divergências do Palmeiras foram a duração do empréstimo, a quantia a ser paga e a autonomia na liberação do atleta para o Mundial sub-20. O Palmeiras desejava o vínculo até dezembro, com cláusula a receber caso o clube inglês quisesse a volta de Andrey, e poder decidir sobre a liberação do jovem de 18 anos ao torneio de categorias de base, entre maio e junho deste ano.

Já o clube inglês queria o empréstimo apenas até junho, com uma compensação financeira por parte do Palmeiras, e liberação obrigatória para o Mundial sub-20. Isso fez o Palmeiras recuar no negócio.

Ainda que o empréstimo tenha fracassado, segue a necessidade do volante acumular pontos para conseguir o “work permit”, o visto de trabalho que permite um atleta de atuar no futebol inglês. Por ter jogado apenas a Série B pelo Vasco em 2022, Andrey não conseguiu atingir a pontuação mínima para adquirir a permissão.

Do lado do Palmeiras, a falta de sucesso na negociação mantém a postura pouco agressiva no mercado. Desde que Danilo e Gustavo Scarpa saíram para o Nottingham Forest, a torcida reclama da falta de reforços para repor as perdas. O time não fez contratações para 2023, preferindo apostar na promoção de jovens da base, como o zagueiro Naves, o volante Fabinho e o atacante Giovani.