Por que Kanté não é titular do Chelsea no Mundial de Clubes

O volante francês N’Golo Kanté é um dos destaques do elenco estrelado do Chelsea, tendo sido peça importante do clube para a conquista da Champions League na última temporada. Recentemente, foi escolhido o quinto melhor jogador do mundo tanto na Bola de Ouro, em novembro, e no Prêmio The Best da Fifa, em janeiro. Mas apesar de toda a moral que tem com a torcida, o volante de 30 anos tem perdido o ar de protagonista. Em meio a lesões e boas aparições de companheiros, o jogador não é mais titular absoluto da equipe londrina que disputa o Mundial de Clubes.

Pela semifinal do torneio, na última quarta-feira, 9, na vitória do clube inglês sobre o Al Hilal, da Arábia Saudita, mais uma vez a comissão técnica optou por pela formação dos últimos jogos disputados na Europa, com o croata Mateo Kovacic e o ítalo-brasileiro Jorginho compondo a dupla de meio-campo. Kanté entrou apenas no segundo tempo, no lugar de Jorginho, em substituição já esperada.

O rodízio proposto pelo técnico Thomas Tuchel na dupla de volantes tem sido comum nas partidas recentes do Chelsea. Jorginho é o homem de confiança, fundamental na saída de bola, e joga quase sempre, enquanto o francês alterna com Kovacic, que também tem feito boas exibições. Os números da temporada 2021/22 ilustram o cenário: Kanté fez 16 jogos como titular e em oito entrou na segunda etapa, enquanto Kovacic foi titular em 21, sendo reserva utilizado em cinco ocasiões.

Dono de uma personalidade tímida, mas um “leão” em campo que logo virou xodó da torcida, o volante viveu seu ápice no clube londrino, onde está desde 2016, na última temporada. Com Kovacic voltando de lesão, Kanté foi destaque na final da Liga dos Campeões diante do rival Manchester City, no Estádio do Dragão, em Portugal, ocasião em que foi eleito o melhor em campo. Naquela temporada somou 34 jogos como titular e outros 14 entrando no segundo tempo.

Os problemas físicos ainda em 2021, porém, começaram a derrubar o ritmo dos jogos do francês. Recuperando-se de dores na virilha, Kanté desfalcou o clube por três jogos em setembro, mas impressionou Tuchel na volta aos gramados. “Se você tem N’Golo, você tem tudo que procura no meio de campo”, disse o treinador alemão sobre a atuação do volante, que entrou no segundo tempo de um clássico diante do Tottenham.

Outra lesão, em novembro, afastou o jogador quase um mês dos gramados – foram 5 jogos ao todo se recuperando de um problema no joelho, que é algoz antigo do jogador. Kanté ainda testou positivo para a Covid-19 duas vezes: foram ao todo 20 dias afastado por causa do isolamento, sendo a última vez no início de janeiro, quando foi desfalque em dois jogos da Copa da Inglaterra.

Em janeiro, Kanté chegou a receber 22 votos como melhor jogador do mundo no prêmio The Best. Entre os que o escolheram, houve figuras conhecidas como Fernando Santos (técnico da seleção de Portugal), Louis van Gaal (técnico da seleção da Holanda) e Diego Godín (capitão da seleção uruguaia). Apesar disso, Tuchel costuma preferir Kovacic, mais habilidoso com a bola, do que o combativo Kanté para jogos em que o Chelsea tende a dominar a posse – como foi o caso da semifinal contra o Al Hilal.

Será o mesmo na final contra o Palmeiras, ou Kanté será o escolhido para começar jogando? Só deveremos saber pouco antes de a bola rolar. A finalíssima do Mundial de Clubes acontece neste sábado, 12, às 13h30 (de Brasília), no estádio Mohamed Bin Zayed, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

