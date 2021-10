Por que casamento em crise pode influenciar o futuro de Icardi no PSG

O Paris Saint-Germain não contará com o atacante argentino Mauro Icardi na partida desta terça-feira, 19, diante do Red Bull Salzburg, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O motivo, segundo a imprensa europeia, é uma crise conjugal que pode por fim a passagem de Icardi pelo clube francês.

O camisa 9 é agenciado pela própria esposa, a modelo e empresária argentina Wanda Nara. Nesta semana, nas redes sociais, ela publicou uma foto sem aliança: “gosto mais da minha mão sem anel”. Nara ainda apagou algumas das imagens ao lado de Icardi e desabafou com a frase “mais uma família que você destrói por uma p…”, indicando uma relação fora do casamento.

Icardi respondeu com uma foto abraçado com Nara, felicitando a esposa pelo dia das mães, enquanto ela publicou apenas um registro ao lado dos cinco filhos – três deles fruto do relacionamento com o atacante Maxi López, ex-jogador do Vasco, com quem Icardi tinha grande amizade até então.



O jogador foi liberado pelo clube francês desde segunda-feira para resolver problemas particulares. O clube não entrou em detalhes. Segundo a emissora RMC, Icardi viajou para Milão.

“Por problemas pessoais o Mauro não conseguiu treinar hoje. Ele estará no elenco e hoje à noite, quando ele chegar, analisaremos a situação para ver se ele consegue ficar com o grupo”, explicou o técnico Mauricio Pochettino.

De acordo com a imprensa, caso não haja uma reconciliação, é provável que Icardi deixe o PSG. Uma ex-funcionária do casal contou recentemente que a vida conjugal deles sempre “pareceu um casamento de horror. Trabalhar em casa foi como ter medo porque aconteceram coisas que eu nunca imaginei ver na minha vida”.

A relação de Icardi e Wanda Nara começou há quase dez anos, quando ele atuava ao lado de Maxi López na Sampdoria, e foi sempre cercada de problemas. Em 2014, López ameaçou processar Icardi pelo fato de publicar fotos de seus filhos nas redes sociais. A briga dos argentinos ganhou destaque na imprensa.

“É uma pena que as pessoas não entendem tudo o que fazemos. É uma pena pensarem em me multar. Isso não existe. Como não posso postar fotos em redes sociais? As únicas multas que pago são as de trânsito, porque a Wanda me faz parar em vagas proibidas”, ironizou Icardi à época.

Sempre que se enfrentam, Maxi López se nega a cumprimentar Icardi. Após uma das ocasiões, em um jogo entre Inter de Milão e Sampdoria, o atual marido de Wanda Nara publicou uma imagem no Instagram fazendo chifres, alimentando ainda mais a rixa. O PSG lidera o Grupo A da Champions com quatro pontos, ao lado do Club Brugge. Manchester City, com três, e Red Bull Leipzig, ainda sem pontuar, fecham a chave.

