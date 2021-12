A segunda passagem de Cuca pelo Atlético Mineiro chegará ao fim após um ano glorioso. O treinador campeão mineiro, brasileiro e da Copa do Brasil não seguirá no clube para 2022, por motivos familiares. A informação foi dada primeiramente pela Rádio Itatiaia e confirmada a PLACAR por Rubens Menin, o principal investidor do clube, o fundador e presidente da MRV Engenharia, Rubens Menin neste terça-feira, 28.

Menin disse que a diretoria do Atlético foi avisada do desejo do técnico de antecipar em um ano o fim de seu contrato na tarde da última segunda-feira, 27, mas que não houve surpresa. “Ele já havia nos falado dessa possibilidade. Não ficou nenhuma rusga entre nós, gosto muito do Cuca”, disse Menin, que, no entanto, não quis falar sobre um possível substituto, que pode ser Jorge Jesus, de saída do Benfica e com quem Menin já se reuniu na Cidade do Galo em 2019, pouco antes de o português assumir o Flamengo.

“Não convém eu falar sobre isso, é uma decisão que será tomada pela diretoria de futebol”, disse Menin. PLACAR procurou o diretor-executivo do Galo, Rodrigo Caetano, que se limitou a dizer que “assim que tivermos definição o clube se manifestará”. O Atlético confirmou a saída do treinador.

Atlético anuncia que Cuca não é mais treinador do Clube. A saída foi uma decisão pessoal do treinador, depois de reunião virtual ocorrida no final da tarde desta segunda-feira, 27 de dezembro. Confira em https://t.co/Y7Nlh675CU Continua após a publicidade — Atlético 😷 (@Atletico) December 28, 2021

Participaram da reunião virtual na última segunda, Cuca e membros da diretoria, incluindo Rubens Menin e Ricardo Guimarães, empresários investidores, Rodrigo Caetano e Sérgio Coelho, presidente do Galo. Segundo informações da rádio Itatiaia, o técnico prometeu não assumir nenhum outro clube. Cuca já havia deixado outros clubes, como Palmeiras e Santos, também por razões familiares, na virada de um ano para outro.

Cuca chegou ao Atlético Mineiro em março deste ano, para sua segunda passagem. Foram 71 jogos, 48 vitórias, 14 empates e só nove derrotas, um aproveitamento de 74,17%. Além do Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil conquistados neste ano, o treinador tem outros dois estaduais (2012 e 2013) e a Libertadores de 2013 pelo clube.

