Por Mbappé, almoço entre presidentes de Real e PSG foi tenso

O tradicional almoço entre as diretorias de clubes que disputam uma partida da Liga dos Campeões também ganhou destaque na vitória por 1 a 0 do Paris Saint-Germain sobre o Real Madrid na última terça-feira, 15. Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, Florentino Pérez, presidente dos espanhóis, e Nasser Al-Khelaifi, presidente dos franceses, tiveram um encontro muito sério no dia do duelo e o motivo principal é o interesse do time de Madri em Kylian Mbappé.

Realizado em um hotel de luxo de Paris, o almoço não teve um clima cordial entre as diretorias. Tão sérios os presidentes que o encontro durou pouco mais de uma hora, tempo considerado pouco para esses eventos.

A rivalidade entre Pérez e Al-Khelaifi não parou na refeição, mas se estendeu ao jogo. De acordo com o divulgado, o presidente espanhol e os dirigentes do Real foram colocados para assistir ao jogo em uma tribuna mais próxima à bandeira de escanteio do que ao meio-campo.

O maior causador da tensão é Mbappé, astro francês de 23 anos que marcou o gol da vitória parisiense sobre os madridistas. Sem renovação com o PSG, o atacante é abordado frequentemente pelo Real Madrid e isso desagrada a diretoria francesa. Outra questão que estremece a relação entre as diretorias é que Florentino Pérez foi líder da Superliga Europeia, projeto que tentou mudar a lógica do futebol europeu, beneficiando clubes tradicionais e ricos.

Real Madrid e Paris Saint-Germain jogam a partida de volta das oitavas de final em menos de um mês, dia 9 de março, no Santiago Bernabéu.

