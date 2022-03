O Manchester City está disposto a investir pesado para contratar o atacante norueguês Erling Haaland, do Borussia Dortmund. De acordo com o jornal Daily Mail, o clube inglês ofereceu 500 mil libras semanais ao jogador (3,3 milhões de reais), ou seja, 2 milhões de libras mensais (13,5 milhões de reais. O valor, curiosamente, é superior ao milionário contrato de Cristiano Ronaldo no rival Manchester United, que recebe 480 mil libras semanais (3,2 milhões de reais).

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

A publicação ainda diz que com o montante a equipe comandada pelo técnico espanhol Pep Guardiola se torna uma das favoritas para a contratação do jogador, assediado por Real Madrid e outros grandes clubes.

Haaland chegaria como maior salário do Manchester City, com recebíveis superiores aos do meio-campista belga Kevin De Bruyne, considerado o principal jogador do elenco.

Continua após a publicidade

Segundo recente informação do jornal espanhol As, o Real Madrid está perto de fechar acordo com o jogador. O norueguês de 21 anos teria expressado a pessoas próximas a escolha pelo clube espanhol, desejo vai de encontro com o de seu pai, o ex-jogador Alf-Inge Haaland, e de seu empresário, o italiano Mino Raiola. Ele espera por um desfecho já na janela de transferências de verão, entre 1º de julho e 31 de agosto.

Apesar de informações de que o Dortmund teria fechado com o Real um acordo de preferência para adquirir o atacante – que, em tese, bloquearia negociações com as outras equipes interessadas e daria ao clube espanhol preferência na contratação do jogador na próxima janela de transferência – o futuro de Haaland ainda é incerto.

Sabe-se que Barcelona, Bayern de Munique, Manchester City, Manchester United e Paris Saint-Germain também tem interesse em negociar com Raiola. Recentemente, ele esteve em um encontro particular com o técnico Xavi Hernández, atualmente no Barcelona.

Somando aos 75 milhões de euros que o Borussia está pedindo, ainda existem comissões ao jogador, seu pai e o agente, o que eleva o valor da venda para um total de 150 milhões de euros.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!