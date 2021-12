O técnico Xavi vive uma situação delicadíssima no Barcelona. O clube catalão confirmou mais casos da Covid-19 e, somando com lesões e suspensões, poderá ter nada menos que 13 desfalques para enfrentar o Mallorca, fora de casa, no próximo domingo, 2.

Testaram positivo para o novo coronavírus sete atletas: Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti, Gavi (que já estava suspenso), Daniel Alves, Clement Lenglet, Jordi Alba e Alejandro Baldé. Além disso, se recuperam de lesão Memphis Depay, Pedri, Braithwaite, Sergi Roberto e Ansu Fati, e Sergio Busquets está suspenso.

Com isso, Xavi tem apenas 12 atletas da primeira equipe, sendo três goleiros, 100% disponíveis para o duelo nas Ilhas Baleares: Ter Stegen, Neto, Iñaki Peña, Dest, Piqué, Araujo, Mingueza, Eric Garcia, Riqui Puig, Coutinho, Frenkie de Jong y Luuk de Jong. O treinador deve recorrer a atletas de La Masia, como são chamadas as categorias de base do Barça. Ainda há esperança de que Ansu Fati e Pedri se recuperem de lesão a tempo.

Na sétima colocação do Campeonato Espanhol, a 18 pontos do líder e rival Real Madrid, o Barcelona está próximo da zona de classificação para a Liga dos Campeões. Assim como os outros campeonatos europeus, La Liga enfrenta o surto da Covid-19, causado pela nova variante Ômicron. Mais de 70 testes positivos já foram detectados.

A Espanha registrou um aumento dos casos da doença no último mês e confirmou mais de 99.000 casos no dia 28 de dezembro. A taxa de mortes não sofreu grande alteração, tendo em vista que 80% da população espanhola está totalmente vacinadas.

[COMUNICADO MÉDICO] Los jugadores O. Dembélé, Umtiti y Gavi han dado positivo por Covid-19 en las pruebas PCR realizadas a la plantilla. Los jugadores se encuentran bien de salud y están aislados en su domicilio. El Club ha informado a las autoridades competentes pic.twitter.com/eIY1JLAopR — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 29, 2021