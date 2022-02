Político inglês pede saída de dono do Chelsea por envolvimento com Putin

O deputado inglês Chris Bryant, membro do Partido Trabalhista do Reino Unido, pediu nesta quinta-feira, 24, na Câmara dos Comuns do Reino Unido que Roman Abramovich, bilionário russo dono do Chelsea, seja impedido de atuar no futebol do país. De acordo com o Daily Mail, a alegação de Bryant é baseada em documentos que apontam uma ligação próxima do dirigente com Vladimir Putin, presidente da Rússia que autorizou ação militar na Ucrânia com ataques de mísseis e a invasão de fronteiras. O cenário causou revolta mundial e já envolve o futebol.

O parlamentar denunciou que o bilionário admitiu em processos judiciais influências políticas por dinheiro, vínculos com o governo russo e ligação com corrupção. De acordo com o divulgado por Bryant, a oposição da Rússia coloca Abramovich como um dos 35 oligarcas que apoiam Vladimir Putin.

Em suas redes sociais, o político publicou o vídeo de sua fala contra um dos mais influentes nomes do futebol inglês, sugerindo sanções contrárias ao mesmo: “Deveríamos tentar confiscar alguns de seus ativos, incluindo sua casa de 152 milhões de libras. E garantir que outras pessoas assim não estejam envolvidas em atividades malignas no Reino Unido”

Desde 2003 no comando do Chelsea, Abramovich vive cercado de polêmicas e desde 2018 busca o visto de moradia no Reino Unido. Na última semana, jornais ingleses divulgaram que ele estaria impedido de morar no país. Boris Johnson, primeiro-ministro da Inglaterra, negou qualquer medida direcionada ao russo.

