Polícia Militar autoriza volta de bandeiras aos estádios de São Paulo

Os estádios paulistas voltarão a contar com o colorido do tremular das bandeiras de torcidas. A Polícia Militar (PM) de São Paulo definiu nesta quarta-feira, 28, regras para entrada dos itens com hastes ou suportes nas arenas, ginásios e outras instalações destinadas a receber eventos esportivos, em decisão judicial proferida pelo juízo do Anexo de Defesa do Torcedor do Juizado Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

A portaria foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) e impôs um limite de dez bandeiras para cada torcida organizada, em material feito de bambu, com no mínimo seis e no máximo oito metros de comprimento.

A quantidade máxima de mastros ou suportes para cada partida será estabelecido pela autoridade policial responsável pelo evento, previamente definido na reunião técnico-preparatória com os organizadores da partida e torcidas organizadas. Os materiais serão previamente revistados, informou o governo paulista em nota.

Cabe à torcida organizada formalizar o pedido de ingresso dos materiais à autoridade policial responsável, com no mínimo dois dias de antecedência da data do evento.

O uso das bandeiras durante os jogos em São Paulo estava proibido desde 1996, por meio de um projeto de lei de autoria do então deputado Nabi Abi Chedid, No ano anterior, uma briga generalizada entre torcedores de Palmeiras e São Paulo durante a Supercopa de Futebol Júnior, no Pacaembu, deixou um morto e mais de 100 feridos, o que causou enorme repercussão e motivou a criação do PL.

