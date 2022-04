Polícia investiga Cristiano Ronaldo por agressão a torcedor, diz jornal

Cristiano Ronaldo, do Manchester United, se envolveu em mais uma polêmica após perder para o Everton, no último sábado, 9, pelo Campeonato Inglês. O atacante português, na saída do campo, irritado pela derrota, acertou um tapa na mão e no celular de um garoto. A cena rodou o mundo e, após críticas, o jogador se retratou. Como consequência, a polícia de Merseyside, condado em que fica Liverpool, investigará o caso, segundo o jornal inglês The Guardian.

Um porta-voz da polícia britânica confirmou o caso ao veículo da Inglaterra e especificou: “Enquanto os jogadores deixaram o gramado, foi relatado que um garoto foi agredido por um dos jogadores do time visitante. Investigações estão ocorrendo e oficiais estão trabalhando com o Everton para revisar imagens de câmera e fazendo diligências com testemunhas para determinar se ocorreu alguma agressão”.

A mãe da vítima também se pronunciou. Sarah Kelly, mãe do garoto Jake, de 14 anos, acusou Cristiano de agressão e divulgou uma foto da mão de seu filho. “Ronaldo passou, com um temperamento terrível, e atirou o telefone para fora da mão do meu filho e continuou a andar. Eu fiquei abalada, e o Jake, em choque completo. Ele é autista e tem dispraxia também, realmente não digeriu o que estava acontecendo. Ele não quer voltar a um jogo de futebol”. Nas redes sociais, o relato causou comoção.

Anteriormente, o jogador do United havia se pronunciado, com pedido de desculpas. No comunicado, fez um convite para o garoto ir a um jogo: “Nunca é fácil lidar com emoções em momentos difíceis como o que estamos enfrentando. No entanto, temos sempre que ser respeitosos, pacientes e dar o exemplo para todos os jovens que amam o belo jogo. Gostaria de pedir desculpas pela minha explosão e, se possível, gostaria de convidar este torcedor para assistir a um jogo em Old Trafford como um sinal de fair-play e espírito esportivo”.

