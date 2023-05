Plano A: presidente da CBF admite esperar até junho por Ancelotti

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) não tem pressa em anunciar o novo treinador da seleção brasileira. Tendo o italiano Carlo Ancelotti como principal alvo, a entidade já admite ampliar o tempo de espera até meados de junho para tentar fechar um acordo com o treinador do Real Madrid. Em entrevista ao canal Bein Sports nesta quinta-feira, 4, o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, detalhou a investida.

Inicialmente, o plano que a CBF havia estipulado era um prazo até o fim de maio para anunciar o substituto de Tite. Agora, no entento, entende que não há motivos para tomar decisões precipitadas.

“Gostaria de chegar ao final de maio falando que está certo esse treinador ou aquele, mas não é assim. Temos duas datas Fifa em junho, mas temos finais de competições como o Campeonato Espanhol, dia 10 de junho a final da Champions. Temos acompanhado, o radar está ligado para não fazer qualquer abordagem em uma disputa de competição”, disse Pereira.

O Real Madrid está na final da Copa do Rei e nas semifinais da Liga dos Campeões. Se avançar na competição europeia fará a final no dia 10 de junho. Por sua vez, a seleção brasileira tem amistosos no mesmo período. Até lá, a tendência é que Ramon Menezes siga como interino.

“Eu procuro ser bastante ético. Não tenho como abordar nenhum treinador que tenha contrato com algum clube. Temos procurado ser pacientes e aguardar o tempo certo para fazermos uma conversa, uma reunião. E isso participando também quem preside o clube e tem contrato diretamente. A partir do momento que recebermos a sinalização de que é uma vontade dele também, partiremos para conversar preparados para o que pode ser um sim ou um não. A partir dali vamos ter um plano B”, afirmou.

“Não que ele tenha qualquer tipo de proposta, mas acompanhamos e verificamos também se ele tinha algum tipo de vontade. Eu o tenho como plano A. Estou falando pela primeira vez de uma forma bem aberta e não adianta ficar escondendo essa preferência”, completou o mandatário da entidade brasileira.

Ancelotti tem vínculo com o Real Madrid até junho de 2024 e já expressou publicamente o desejo de cumprir o contrato. Recentemente, usou tom bem humorado em entrevista coletiva quando questionado sobre possíveis prazos para decisões.