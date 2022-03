PLACAR de março destaca a imperdível repescagem da Copa do Mundo de 2022

O mês de março reserva fortíssimas emoções no futebol europeu. A nova edição de PLACAR, já disponível em nossas plataformas digitais em dispositivos iOS e também Android e em breve nas bancas, destaca a repescagem local para a Copa do Mundo de 2022, no Catar, que terá um novo formato, com 12 seleções brigando por três vagas.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

O confronto mais badalado é justamente aquele que estampa a nossa capa, entre os atuais campeões europeus, Portugal e Itália, dos atros Cristiano Ronaldo e Jorginho. Na melhor das hipóteses, apenas um deles estará no Catar. Antes, porém, os lusitanos terão de eliminar a Turquia e os italianos a Macedônia do Norte. Nas outras chaves, Escócia x Ucrânia, País de Gales x Áustria, Rússia x Polônia (a seleção russa está suspensa pela Fifa em razão da guerra na Ucrânia, mas apresentou recurso) e Suécia x República Checa garantirão a alegria (e tensão) dos torcedores.

Dando sequência a uma de suas maiores tradições, os guias, PLACAR preparou um pequeno manual da repescagem mais emocionante da história. Também visando a Copa, PLACAR aponta uma dor de cabeça do técnico Tite: os problemas nas laterais da seleção brasileira. A edição traz ainda um perfil de Giovanna Waksman, meia de apenas 13 anos, que faz sucesso e golaços entre os meninos do Botafogo. Boa leitura!

Continua após a publicidade

Não há tradição mais querida pelos leitores de PLACAR, nos mais de cinquenta anos da revista, do que os guias — os mais antigos, sabemos, viraram peças de colecionador, vendidas como ouro em sites de leilões virtuais. São procurados com o mesmo afinco dos garimpeiros de álbuns de figurinhas. Os mais recentes servem de bússola para acompanhar os torneios nacionais e internacionais, de clubes e seleções. A confusão do calendário — e, desde março de 2020, os adiamentos necessários impostos pela pandemia — bagunçou um pouco o coreto, e nem sempre foi possível ter certeza de datas, horários e estádios. PLACAR tenta, como sempre tentou, saltar os obstáculos, mas, tal qual ocorre com outras publicações mensais esportivas do mundo, faltou combinar com os russos. Na barafunda da agenda, no vaivém das indefinições, vez ou outra falhamos — e os sonhados guias, é pena, ficaram na gaveta.

Mas seguimos em frente, desta vez com um pioneirismo. Pela primeira vez na história da revista lançamos um Guia da Repescagem — sim, da repescagem! — para a Copa do Mundo. Explica-se: nunca houve repescagem tão nervosa como a europeia, a caminho do Catar, em novembro e dezembro. Calhou, para começo de conversa, de Itália e Portugal caírem na mesma chave. Para conseguirem a classificação, os italianos precisam passar pela Macedônia do Norte e os portugueses, pela Turquia. Ou seja: só haverá espaço nas Arábias para um dos dois, desde que façam a lição de casa antes. Há ainda a participação de Rússia e Ucrânia, se a guerra deflagrada em fevereiro permitir.

Felizmente, as duas seleções não vão se enfrentar; a Rússia pega a Polônia; a Ucrânia vai de Escócia. Tudo somado, é evento interessante demais para ser negligenciado por PLACAR. Por isso, agora em março, oferecemos tudo o que é preciso saber sobre os nove jogos que acontecerão em 24 e 29 de março — aqui, na edição impressa, e também em nosso site e em nossas redes sociais.

Ah, e não deixem de anotar: no mês que vem, tem o Guia da Libertadores. Depois, o do Brasileirão e dos Europeus. Em novembro, o da Copa.

* * *

PLACAR tem a honra de estrear, nesta edição, os desenhos do arquiteto Rodrigo Steiner Leães, criador de um projeto muito bacana, o Lancefut, lançado em 2018. Ele estará

sempre na seção Um Lance Inesquecível, uma das joias do capítulo Prorrogação, lá no fim da revista. “Nossa grande inspiração foi a própria PLACAR e os desenhos do artista gaúcho Aldyr Schlee, que criou a camisa canarinho da seleção”, diz Steiner Leães. “O Lancefut, na forma de pôsteres, é um dispositivo de memória do futebol. Quem

vê de longe enxerga arte — de perto é o mergulho em um outro tempo.”

O primeiro momento a ser rememorado no traço e no texto é o monumental gol de falta de Juninho Pernambucano contra o River Plate, em 1998. Vá até a página 60.

Outras informações e os contatos para a compra dos produtos do Lancefut estão no Instagram (@lance_fut) e no site lancefut.com.