PLACAR de janeiro homenageia os grandes campeões de 2021

O ano da Copa do Catar começou e a edição de janeiro de PLACAR, que homenageia os grandes campeões da temporada passada, especialmente o Palmeiras, bicampeão da Libertadores, e o Atlético Mineiro, rei das competições nacionais, já está disponível em nossas plataformas digitais em dispositivos iOS e também Android. A revista impressa estará nas bancas e nas casas dos assinantes a partir da semana que vem.

A revista de colecionador traz relatos, belas fotos e campanhas detalhadas não apenas de Palmeiras e Galo, mas também do Botafogo, campeão da Série B, do Athletico-PR, bi da Sul-Americana, do Chelsea, vencedor da Champions League, de Argentina e Itália, os reis de seus continentes, e da seleção brasileira bicampeã olímpica em Tóquio. O futebol feminino também é destaque, com a hegemonia do Corinthians, o triunfo do Barcelona e uma seleção da temporada montada pelo blog Planeta Futebol Feminino,

Outra grande atração desta edição é a atualização do ranking de clubes do futebol brasileiro, editado desde 1999. Bicampeão da América, o Palmeiras ultrapassou o rival Corinthians e encostou no líder Flamengo. Boa leitura e feliz ano novo!

A carta ao leitor de janeiro:

Bem-vindo a 2022, ano especial para PLACAR, ano de Copa no Catar — com perdão pela rima. Mas, como já escreveu Carlos Drummond de Andrade: “Mundo mundo vasto mundo, / se eu me chamasse Raimundo / seria uma rima, não seria uma solução”. O primeiro Mundial a ser realizado entre novembro e dezembro, e não em junho ou julho, por causa do calor das arábias, será também o mais ruidoso de todos fora do gramado desde o de 1978, na Argentina da ditadura militar. O nó: as acusações de trabalho análogo à escravidão na construção das arenas.

Não terá como tirar o camelo da sala, apesar da insistência dos organizadores. E, como é de esperar, quando a bola rolar, haverá uma avenida de drama e glória, de belíssimos gols e novos heróis, como se as pedras fora de campo não existissem. Não deveria ser assim — mas o futebol tem o dom de iluminar a alegria e, simultaneamente, ofuscar a tristeza e os absurdos.

PLACAR, como sempre, estará com um olho na bola e outro longe dela. Os próximos meses prometem. E nada melhor para celebrá-los do que passear com nostalgia pelos grandes campeões de 2021, os alviverdes e os alvinegros, tema de capa desta edição.

***

PLACAR se orgulha de publicar, na edição que você tem em mãos, o mais recente ranking do futebol brasileiro. Coordenado pelo meticuloso e bem informado Rodolfo Rodrigues, um dos mais respeitados profissionais da imprensa brasileira na lida com a estatística, o rol é editado desde 1999. Atrai a ira de quem não vai bem e o sorriso dos que despontam lá em cima. Não há, na imprensa esportiva brasileira, levantamento tão abrangente e cuidadoso ao somar os pontos de todos — todos! — os campeonatos relevantes. Em 2021, uma vez mais ele revela o domínio de Flamengo, o líder na pontuação, e Palmeiras, logo ali, no cangote.