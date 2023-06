PLACAR 1500 reúne Ademir da Guia e Dudu, e celebra a arte do encontro

Carta do editor:

É PRECISO APONTAR O DEDO PARA OS RACISTAS

A vida não é brincadeira, amigo/ A vida é a arte do encontro/ Embora haja tanto desencontro pela vida.” Foi com esse mote, extraído do “Samba da Bênção” de Vinicius de Moraes e Baden Powell, que PLACAR decidiu celebrar esta histórica edição 1 500 ( a 1 000, como não poderia deixar de ser, foi ancorada por Pelé). É marca que nos emociona. E poucas reuniões seriam mais interessantes do que a do divino Ademir da Guia – personagem contumaz dos primórdios da revista – com Dudu, talvez o nome mais simbólico do Palmeiras dos anos 2020, vencedor imparável. Não por acaso decidimos levá-los para a capa. Eles são a locomotiva a transportar, com pompa e circunstância, outros fenomenais pares (e trios, e quartetos…) que passearam por nossas páginas desde 1970.

Mas, como a vida não é brincadeira, e haja desencontro pela vida, alguns dias antes de enviarmos a revista para as bancas e para as casas dos assinantes, o mundo ficou chocado – mas não surpreso, infelizmente – com mais um episódio de racismo contra um outro Vinicius, o Vinicius Jr., atacante do Real Madrid e da seleção brasileira. Numa partida contra o Valencia, pelo Campeonato Espanhol, ele foi covardemente xingado por torcedores que o chamaram de “macaco”, antes, durante e depois da partida. Corajoso, ele protestou ainda em campo, chamou o juiz que o expulsara depois de um entrevero com os adversários e apontou o dedo para os criminosos. Depois, foi às redes sociais para deixar claro o que ocorrera.

“Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na LaLiga. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas. Uma nação linda, que me acolheu e que amo, mas que aceitou exportar a imagem para o mundo de um país racista. Lamento pelos espanhóis que não concordam, mas hoje, no Brasil, a Espanha é conhecida como um país de racistas. E, infelizmente, por tudo o que acontece a cada semana, não tenho como defender. Eu concordo. Mas eu sou forte e vou até o fim contra os racistas. Mesmo que longe daqui.” Houve comoção global, e apenas os estúpidos não defenderam o craque brasileiro.

PLACAR, desde sempre, esteve do lado do respeito ao ser humano, contra o preconceito e a xenofobia, agressões que mancham o futebol. É simples: a vida é a arte do encontro, e tudo o que for na contramão dessa afirmação deve ser rechaçado. Vinicius Jr. pode ter deflagrado, de vez, um extraordinário movimento para que o ódio seja chutado para longe. É postura inegociável, com a qual caminharemos nas próximas 1 500 edições.