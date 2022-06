Piqué e Shakira confirmam separação após 12 anos: ‘Pedimos respeito’

A cantora colombiana Shakira e o zagueiro espanhol Gerard Piqué, do Barcelona, puseram fim aos rumores dos últimos dias e confirmaram neste sábado, 4, que se separaram. O casal estava junto havia quase 12 anos e tem dois filhos, Milan e Sasha, nascidos em 2013 e 2015, respectivamente.

“Lamentamos confirmar que estamos nos separando. Pelo bem-estar de nossos filhos, que são nossa maior prioridade, pedimos respeito à privacidade. Gratos pela compreensão”, diz o comunicado o assinado por “Shakira e Gerard”, divulgado pela agência da cantora.

Há alguns dias, os primeiros rumores sobre a separação começaram a circular na Espanha, dando conta de que o motivo seria uma traição de Piqué. Também foi noticiado que Shakira havia sido hospitalizada com uma crise de pânico, mas ela negou, dizendo que as fotos em que aparecia em uma ambulância eram de um dia em que seu pai sofrera um acidente.

Shakira, 45 anos, e Piqué, 35, tem exatos dez anos de diferença (ambos nasceram no dia 2 de fevereiro) e nunca se casaram e uma cerimônia oficial. Se conheceram durante as gravações do hit Waka Waka, música tema da Copa do Mundo de 2010, e voltaram a se encontrar durante o Mundial vencido pela Espanha de Piqué na África do Sul.

O namoro foi oficializado no início 2011, depois que Shakira se separou do argentino António De la Rua, com quem também namorou por 11 anos.