Piqué diz que Mundial de Balão que criou pode virar esporte olímpico

O zagueiro espanhol Gerard Piqué afirmou durante transmissão com o streamer Ibai Llanos ambicionar que a Copa do Mundo de Balão, organizada na última semana, possa se transformar em breve em um esporte olímpico. O desejo do jogador do Barcelona é a inclusão da prova já nos Jogos de Paris, em 2024.

“Falei com eles [organizadores dos Jogos] porque este pode ser um esporte olímpico”, disse durante a conversa, após mencionar sobre a repercussão do mundial.

O torneio envolvendo uma batalha para manter bexigas no ar viralizou nas redes sociais. A primeira edição, disputada por 32 representantes de países, teve o peruano Francesco de la Cruz como vencedor. A Espanha ficou na terceira colocação, com Jan Franquesa, enquanto o Brasil em quarto, com Diego Mendez.



A ideia é bancada por Ibai Llanos, outros streamers e Piqué. A competição foi transmitida pela plataforma Twitch.

O jogo se passa em um local que simula o cômodo de uma casa – com sofá, vaso de planta e outros objetos espalhados. Os jogadores batem no balão e precisam evitar, a todo o instante, que o mesmo toque o solo. O objetivo a cada golpe, além de evitar a queda, é sempre dificultar a defesa do adversário.

