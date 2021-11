Pior time do mundo? Íbis garante acesso à elite do Campeonato Pernambucano

O Íbis disputará a elite do Campeonato Pernambucano após 22 anos. Conhecido como o “pior time do mundo”, após uma série de insucessos dentro das quatro linhas na década de 1980, o clube da cidade de Paulista empatou por 2 a 2 com o Petrolina, neste domingo, 14, pela Série A2 do estadual, e garantiu uma vaga na primeira divisão da competição para 2022.

Atuando como visitante, o Pássaro Preto começou perdendo, com gol de Erick Bahia, buscou a virada com tentos de Roberto e Ewerton Bala, e levou o empate nos minutos finais, com Ígor.

Para a competição, inicialmente, 14 equipes foram dividas em dois grupos, com sete times cada. Os quatro melhores de cada chave se classificaram e, na segunda fase, os times foram divididos em duas chaves de quatro. Depois, um quadrangular final, em turno único, definiu os dois novos integrantes da elite pernambucana.

O Caruaru City terminou na liderança, com 5 pontos, e garantiu o título da segundona. O Íbis terminou em segundo, com a mesma pontuação do líder, mas pior saldo de gols. O Petrolina terminou em terceiro, com 4 pontos, e o América-PE na lanterna, com apenas 1.

O @ibismania garantiu o acesso para a Série A1 do Campeonato Pernambucano em 2022! 🔥#fpfpe #pernambucanoa2 pic.twitter.com/3hBZYMJB2x — Federação Pernambucana de Futebol (@fpfpe) November 14, 2021