‘Pior time do mundo’, Íbis está invicto no Estadual – e lamenta nas redes

Clube que gosta de brincar com a fama de “pior time de mundo”, o Íbis faz até aqui um ótimo início de temporada. A equipe, que venceu a primeira partida do ano no último domingo, 29, está invicta no Campeonato Pernambucano. Nas redes sociais, o Pássaro Preto tem aproveitado para fazer piada com o bom momento da equipe, sempre com ironia: “Como se comemora uma vitória?”.

O Íbis é o atual sétimo colocado do campeonato estadual. São três empates, contra Maguary, Petrolina e Salgueiro, e uma vitória, conquistada no último domingo, 29, sobre o Caruaru City.

Atrás no placar desde o primeiro tempo, o “pior time do mundo” conseguiu reverter a desvantagem e virou para 3 a 1. Nas redes sociais, o perfil oficial do clube deu “bronca” pelo gol de empate e, depois, pela virada, além de “comemorar” o gol do Caruaru.

GOL DE QUEM? NOSSO! 😭

1º tempo: Íbis 1×1 Caruaru

⚽️ Celestino pic.twitter.com/hz3QcmOLzU — Íbis Sport Club (@ibismania) January 29, 2023

Nos comentários, os torcedores também mostraram a “frustração”. “VOCÊS ESTÃO PERDENDO A ESSÊNCIA. A diretoria precisa prestar esclarecimentos. Como que traz um jogador desse pra o time? O cara faz gol e BONITO. Inadmissível”, escreveu um torcedor. Na sequência, o clube divulgou imagens de torcedores vibrando com o terceiro gol no estádio. “Estamos ganhando. Como se comemora uma vitória?”

FIM DE JOGO!

Íbis 3×1 Caruaru 4 jogo e ESTAMOS INVICTOS

😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/ke6W5NII4L — Íbis Sport Club (@ibismania) January 29, 2023

O clube ainda tem um jogo a menos que os rivais, devido a um duelo atrasado diante do Sport. Com seis pontos, está apenas um atrás do Santa Cruz, o último time dentro da zona de classificação, podendo sonhar até com uma vaga na próxima fase.

Em busca de seguir surpreendendo, a equipe volta a campo pelo Campeonato Pernambucano na próxima quarta-feira, 1º, às 19h, diante do Central.

O surgimento da fama

Em julho de 1983, PLACAR custava 500 cruzeiros e trouxe na capa os atacantes Serginho e Casagrande “chamando” os torcedores para o duelo entre Santos e Corinthians, marcado para o domingo seguinte. Quase no final da revista, uma reportagem assinada por Lenival do Aragão ficaria marcada pelo tom algo profético “Este é o pior time do Brasil” era o título. Em seguida, a revista garantia que os jogadores “não se ofendem e admitem a fraqueza dessa equipe que só venceu um jogo desde 1979”.

O que ninguém sabia é que o Íbis Sport Club, da cidade pernambucana de Paulista, a 16 quilômetros do Recife, ficaria mais um ano sem conquistar uma vitória sequer. O jejum, iniciado em 20 de julho de 1980, quando bateu o Ferroviário por 1 a 0, só acabou em 17 de junho de 1984, ao superar o Santo Amparo por 3 a 1. A inusitada marca — três anos e onze meses só empatando e perdendo — rendeu uma menção no Guinness Book e a equipe pernambucana foi “promovida” a pior time do mundo.

Na matéria original, PLACAR explicou que o Íbis só permanecia como saco de pancadas porque não havia rebaixamento no torneio estadual. O clube era claramente amador e todos os titulares exerciam outras atividades: “serralheiro, donos de bar, estudantes, motoristas, um soldado da PM e um investigador de polícia”. Eles participavam do campeonato porque tinham contratos (um salário mínimo para cada um), o que atendia às exigências da federação.

A reportagem foi recentemente cita no blog TBT PLACAR e republicada na edição impressa de fevereiro de 2022.