Pezzolano entrega cargo e anuncia saída do Cruzeiro após eliminação

O uruguaio Paulo Pezzolano não comanda mais a equipe do Cruzeiro. Logo após a eliminação no Campeonato Mineiro, na semifinal contra o América-MG, o técnico entregou o cargo e, ao anunciar sua saída, se emocionou: “não estou 100%”.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

“Não é uma decisão quente. É uma decisão bem pensada”, disse Pezzolano, após a nova derrota para o Coelho, e completou: “Eu não estou 100%. Este clube, gigante como o Cruzeiro, necessita de um treinador que esteja 1000%. Não estou saindo pelos jogadores, por uma decisão da diretoria ou nada disso. Eu estou saindo por mim mesmo”.

O uruguaio chegou na Toca da Raposa no início da última temporada, janeiro de 2022, como uma aposta do clube que havia se tornado SAF há pouco tempo. Na Série B, Pezzolano conseguiu reorganizar o Cruzeiro e alcançou o principal objetivo que era o acesso.

Foram 68 jogos: 38 vitórias, 13 empates e 17 derrotas. Apesar do bom desempenho e do retorno da Raposa à elite do futebol brasileiro, Pezzolano deixou a marca negativa de não ter conseguido vencer nenhum clássico ou qualquer time da Série A.

Continua após a publicidade

No Campeonato Mineiro, neste domingo, 19, o Cruzeiro caiu na semifinal em duelo contra o América-MG. Após perder o primeiro encontro por 2 a 0, a equipe celeste voltou a ser derrotada, agora por 2 a 1. O anuncio da saída aconteceu na coletiva, logo após o revés, e trouxe emoção ao próprio uruguaio.

Em nota, clube agradeceu o trabalho do uruguaio: “Tivemos o privilégio de conviver com um homem muito dedicado, que se apaixonou pelo clube, pela nossa história e que honrou o manto celeste. A cada fala comprovamos a sua paixão e comprometimento com o Cruzeiro. Você foi uma peça-chave na nossa reconstrução”.

Ao Papa Pezzolano: nosso MUITO OBRIGADO. 💙 Você chegou no momento da mudança e, como nosso comandante, nos conduziu brilhantemente no retorno à série A. Conquistou o carinho e admiração de toda a equipe e também da Nação Azul. pic.twitter.com/DiOfPCLOmc — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) March 20, 2023