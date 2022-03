Peru bate Paraguai e vai à repescagem; Colômbia e Chile ficam fora da Copa

O Peru segue sonhando em disputar sua segunda Copa do Mundo consecutiva após bater o Paraguai por 2 a 0, na noite desta terça-feira, 29, em Lima. Com o resultado, o time peruano terminou as Eliminatórias Sul-Americanas no quinto lugar e irá disputar a repescagem internacional, em junho. Colômbia e Chile, que brigavam pela vaga, estão fora do Mundial do Catar.

Lapadula e Yotun marcaram os gols da seleção dirigida por Ricardo Gareca, que há quatro anos também superou a repescagem para ir ao Mundial da Rússia. Com a vitória, o Peru terminou as Eliminatórias com 24 pontos, com dois a menos do que o Equador, quarto colocado.

A Colômbia, que terminou na 6ª posição com um ponto a menos, também venceu na rodada: 1 a 0 sobre a Venezuela, gol de James Rodríguez. O Chile, que precisava de tropeço das outras duas seleções, foi derrotado por 2 a 0 pelo Uruguai e, pela segunda vez seguida, não estará na Copa.

Agora, a seleção peruana precisará passar por Austrália ou Emirados Árabes Unidos, que se enfrentam na repescagem asiática. Os duelos serão definidos em jogo único, em junho, no Catar.